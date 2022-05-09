Ветерана войны Зою Кислякова чествовали всем двором

Во дворе дома на улице Мира, 9 во Владимире жители устроили праздник ветерану Великой Отечественной войны Зое Васильевне Кисляковой. Концерт с песнями военных лет, слова благодарности и поздравления звучали в адрес этой женщины, прошедшей всю войну и спасшей множество солдат.Н

На фронт в 17 летВ

свои 98 лет Зоя Васильевна полна энергии и оптимизма. Во дворе во время праздника ее окружило множество ребят и подростков. Для всех у нее нашлось доброе слово и напутствие.



От всех пришедших на праздник людей Зоя Васильевна охотно принимала поздравления. И всем предлагала — а давайте споем. И запевала песню.

Зоя Васильевна всегда любила петь. Рассказывает, что даже в тяжелые военные годы, простояв много часов у операционного стола, ассистируя хирургу, брала в руки гитару и пела песни по просьбе солдат.

Зоя Васильевна Кислякова родилась 27 декабря 1923 года в городе Вязники. После окончания семи классов школы поступила на двухгодичные курсы медсестер детских дошкольных учреждений. Работала в яслях. На фронт в свои 17 лет отправилась добровольцем.

Боевое крещение она получила под Новороссийском. В течение первых трёх дней Зоя Васильевна вынесла с поля боя 32 раненых. После этого подвига её зачислили в медико-санитарную роту 81-й Краснознамённой бригады.

Осенью 1943 года — контузия. Снаряд попал в корабль, на котором была Зоя Васильевна. Без сознания почти два часа она провела в ледяной воде. Потом — месяц в госпитале на больничной койке. И — возвращение на фронт, на дежурства, чтобы помогать раненым солдатам.

Большая семья

День Победы Зоя Васильевна встретила в рядах медиков военного госпиталя в Германии. В 21 год она вернулась в родные Вязники, где и работала долгие годы.

Сейчас Зоя Васильевна живет с сыном Валерием Кисляковым во Владимире. У нее большая и дружная семья: внуки Семен, Антон и Алексей, правнуки Антонина, Иван и Софья.

Зоя Васильевна награждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Редакция «Призыва» присоединяется к поздравлениям всех жителей и желает здоровья, сил и бодрости духа. Низкий поклон и огромная благодарность за подвиг и мужество!