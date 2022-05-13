Вандалы снова повредили ретро-грузовик в «Патриотическом сквере»

Во владимирском сквере на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Мира вновь поорудовали вандалы. Неизвестные сломали дверь грузовика времён Великой Отечественной войны. Это второй случай за сравнительно короткий период. Минувшей зимой этот же грузовик повредила компания подростков, которых, кстати, потом нашли и в отношении одного даже начали следствие.

Не в первый раз

Пострадавший от рук вандалов автомобиль, выставленный в военно-патриотическом сквере, — УралЗиС. Его прототипом был ЗИС-5 — знаменитая «трёхтонка». Её выпускали в 1930-40-х годах. Это был один из основных транспортных автомобилей Красной Армии во время Великой Отечественной войны.

О происшествии в сквере сообщил на своей странице в социальных сетях владимирский общественник Михаил Мойсеянчик. Он проиллюстрировал свой пост фотографиями.

Экспонату в очередной раз сломали дверь.

В прошлый раз грузовик пострадал в новогодние праздники. Камеры наблюдения зафиксировали беснование подростков. Двое юношей, красуясь перед своими спутницами, прыгали по кабине и кузову, забирались внутрь машины.

Администрация Владимира тогда опубликовала снимки и видео, зафиксированные камерами наблюдения, и обратилась к горожанам с просьбой помочь вычислить вандалов. Позже сломавшего грузовик 15-летнего подростка нашли. В отношении него возбудили уголовное дело. Остальные участники происшествия получили статус свидетелей.

Благоустройство продолжается

Патриотический сквер во Владимире начали благоустраивать в 2021 году. Работы продолжаются и сейчас. Недавно туда завезли лавочки. Подготовили также территорию под детскую площадку. Ее разместят ближе к парковке Следственного управления — на пересечении улиц Новая и Сакко и Ванцетти.

Кроме того, сквер, возможно, пополнят раритетной техникой. Там сейчас заняты только три из семи постаментов. И таблички пока делают для грузовика ГАЗ-АА, гаубицы Д-30 и пушки ЗИС 3.

В сквере также продолжат высадку деревьев. В течение прошлого года тут высаживали кедры, в этом хотят березы.