В Судогде открыли памятную доску в честь ветерана Бориса Молчанова

«Принято элементарно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим», — писал академик Сергей Дмитриевич Лихачёв. В Судогде в праздничные майские дни общность прошлого, настоящего и будущего можно было увидеть зримо, воочию. На открытии памятной доски известному земляку, ветерану Великой Отечественной войны Борису Лавровичу Молчанову присутствовали и дети, и люди среднего поколения, и убелённые сединами.

Боевой путь

Мемориальную доску установили на школе №1. Борис Лаврович окончил её перед войной. В школе преподавала его мать Зоя Николаевна, а отец — Лавр Степанович был редактором судогодской газеты.

— Для моего отца Судогда всегда оставалась родным городом, он часто приезжал сюда, любил это тихое место, эту замечательную природу, чистую речку — рассказывает Евгений Борисович, сын Бориса Лавровича.

Любимый город, его покой, как и покой сотен и сотен городов, сёл, деревень нашей страны потребовалось отстоять в сороковые, когда фашистские орды двинулись на восток. Борис Молчанов, накануне войны поступивший на историко-филологический факультет Ленинградского университета, в 1941 году добровольцем вступил в народное ополчение, а затем продолжил службу в действующей Красной Армии.

Он был на самых горячих участках фронта: защищал Ленинград, в том числе на Лужском рубеже и на «невском пятачке», а осенью 1942-го 3-ю Гвардейскую дивизию, куда входил взвод Молчанова, перебросили под Сталинград.

Дивизия находилась в составе войск внешнего кольца окружения 6-ой полевой армии Паулюса и противостояла деблокирующему удару войск фельдмаршала Манштейна.

После Сталинградской битвы, будучи командиром миномётной роты, Борис Лаврович Молчанов с боями прошёл до Приазовья, освобождал от немцев Донбасс.

За время боёв Борис Молчанов был трижды ранен, один раз тяжело.

«… Залп… Второй! Третий! Огонь ведет вся рота из семи оставшихся минометов. Мины с визгом проносятся над головами пехотинцев в расположение врага. Это наш «прощальный салют» в память о погибших под Степановкой» — это всего лишь короткий эпизод его воспоминаний о Донбасской наступательной операции. А таких воспоминаний – и Бориса Лавровича, и других ветеранов, собранных когда-то Лисичанским музеем — на несколько книг.

Впрочем, Борис Лаврович и сам автор многих произведений: «Здравствуй, друг бронебойщик!», «Ромашки на пьедестале», «Тигры» не пройдут» и других. Литературные способности у Молчановых — врождённые. Стихи и рассказы писал брат Бориса Лавровича — Юрий (он был очень уважаемым и известным в Судогде учителем), и сын Евгений, и внучка Елена. Она прочла своё проникновенное стихотворение о войне на открытии мемориальной доски в честь своего деда.

Честный человек

Службу Борис Лаврович продолжил и после войны. Окончив военное училище в Москве, он связал свою жизнь с войсками МВД СССР. Служил в Орле, Горьком, Вильнюсе, Новосибирске, Челябинске-40 (Озёрске), Горьком. В 1968 году в Главном управлении внутренних войск МВД СССР возглавил Организационно-мобилизационное управление.

— При всём том он всегда оставался очень доброжелательным, всем старался помочь. Сотрудники приходили к нам домой, он решал их вопросы — всё делалось по-человечески. Тогда так было принято. Это сейчас всё зависит от денег, а тогда была ответственность, понимание, взаимовыручка, дружба. И честность, конечно, — отец был очень честным человеком, — говорит Евгений Борисович.

Справка. Генерал-майор Борис Лаврович Молчанов награжден многими орденами и медалями, в том числе Орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Боевого Красного знамени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», орденом Трудового Красного знамени. Заслуженный работник МВД СССР. Службе Отчизне Б.Л. Молчанов отдал 43 года.

На судогодской школе № 1 уже несколько памятных досок, посвящённых её славным выпускникам. Это — наглядный пример беззаветного служения Родине для нынешних ребят, которые постигают в этих стенах и премудрости науки, и умение любить свой край, а если надо — защитить его.

— В годы Великой Отечественной войны те, кто воевали с фашистами, не дали обратить наш народ в рабство, и мы должны всегда об этом помнить, — сказал в своей речи директор школы Сергей Шмаков.

— Память об этой великом и скорбном событии — Великой Отечественной войне тем более актуальна сегодня, когда снова приходят тревожные вести, — заключила зам. главы районной администрации Нина Медведева.

…Династия Молчановых продолжается. Скоро правнуки Бориса Лавровича сами будут сами писать новые страницы истории своей семьи, своей страны. И очень хочется, чтобы это были мирные страницы. Ведь за мир воевал их прадед, за мир полегли миллионы и миллионы людей. Памятная доска в честь Бориса Лавровича Молчанова – напоминание об этом.