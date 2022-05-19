В СберСпасибо составили рейтинг самых популярных направлений для летнего отдыха

Аналитики программы лояльности «СберСпасибо» выяснили, куда и на чём поедут отдыхать россияне в новом сезоне. Для анализа использовались данные по бронированию отелей, покупке авиа и ж/д билетов на июнь-август 2022 года с помощью бонусов в СберСпасибо Тревел.

С января россияне списали более 140 млн бонусов при планировании отпуска по датам летнего сезона. Чаще всего клиенты программы лояльности выбирали курорты юга России: Сочи стал самым востребованным городом при покупке авиа и ж/д билетов, а Адлер занял первое место по бронированию отелей.

В топ-10 направлений для авиаперелетов, несмотря на временные ограничения, вошли: Симферополь, Минеральные Воды, Анапа, Калининград, Владикавказ, Екатеринбург и Баку. На поездах отдыхающие охотнее добираются до Кисловодска, Новороссийска, Краснодара, Казани, Ростова-на-Дону, Анапы и Петрозаводска.

Наиболее популярными по бронированиям проживания оказались Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Геленджик. За границей этим летом россияне предпочитают остановиться в Стамбуле, Минске и Дубае.

Кроме того, аналитики отметили тенденцию сограждан путешествовать в одиночестве. Совершать поездки единолично предпочитают около 64% наших клиентов, туры на двоих приобретают в 25% случаев, а на троих и четверых бонусы при покупке билетов и бронировании отелей обменивают в 4% и 5%.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, гендиректор программы лояльности СберСпасибо:

«В этом году участники программы лояльности отдают предпочтение преимущественно городам России, спрос сохраняется сопоставимо с прошлым годом. Во время бронирования отелей и транспорта клиенты экономили до 99% от стоимости, списывая бонусы от СберСпасибо. Мы планируем и дальше развивать партнерскую сеть в туристических категориях и предоставлять новые возможности в программе лояльности».

Забронировать гостиницу или приобрести билеты, можно на сайте программы лояльности «СберСпасибо» в разделе «Тревел».

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