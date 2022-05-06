В Пиганово приведут в порядок только одну из двух намеченных дорог

Скачки цен на стройматериалы продолжают влиять на проведение дорожной кампании во Владимире. Не повезло жителям Пиганово: строительство новой дороги в этом микрорайоне отложили из-за необходимости пересчитать смету. Утешением — довольно слабым — может служить то, что все же состоится ремонт существующей дороги по улице Центральной.

Главная и разбитая

Дорога на Центральной — главная в Пиганово. Ее ремонт проведет компания «Владавтодор». Удивительно, но предполагается, что ей хватит около 7 миллионов рублей на то, чтобы привести в порядок дорожное полотно, тротуары и колодцы.

В опыте и квалификации подрядчика сомневаться не приходится. Он давно задействован в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт в Пиганово будет не капитальный, но контракт все равно предусматривает замену асфальтового покрытия. Его не так много и осталось на этом участке дороги.

Улица Центральная, несмотря на название, находится в плачевном состоянии.

Сейчас проехать по этой дороге в две полосы нереально, водители вынуждены друг друга пропускать. А про пешеходов вообще забыли. Им приходится лавировать между машинами, лужами, ямами и грязью. Та еще задача. И, возможно, все эти неприятности устранит обычный ремонт.

Пересчитывать нужно

А вот со строительством новой дороги в Пиганово возникли большие проблемы. Контракт на сумму 104 миллиона рублей потерпел фиаско. Никто работать по нему не пожелал. Отрезок будущей дороги не особо отличается от существующей Центральной, но подрядчики его проигнорировали.

Новая дорога сейчас есть в грунтовом варианте, на первый взгляд, ее нужно только заасфальтировать. Но это только так кажется. Для строительства нужно проложить коммуникации, причем по последним требованиям.

— Смета строительства дороги существенно подорожала. Мы хотим обратиться в область с намерением пересчитать смету. Если финансирование будет увеличено, то контракт выставим на торги повторно, — сообщил зам. главы города Сергей Сысуев.

Средства на строительство дороги в Пиганово выделили по программе развития транспортной и инженерной инфраструктуры. Из областного бюджета поступило 28 миллионов рублей на 2022 год и 71,7 миллиона рублей на 2023 год. На условиях софинансирования город дает в 2022 году 22 миллиона рублей.

Дорога в Пиганово должна вести к участкам многодетных семей.

Сомнительно, что этот объект удастся начать выполнять в этом году. На региональном и муниципальном уровнях не раз говорили, что в условиях сложной экономической ситуации бюджетные средства будут направлять на завершение строительства и ремонта объектов. А здесь все с «нуля».

В первую очередь

Чем же отчитается город в плане развития инфраструктуры в этом году? Для многодетных семей подведут дорогу и инженерные сети в Юрьевце. Этот проблемный контракт, который из-за смены подрядчика не удалось выполнить в прошлые годы.

Могут решить и наболевшую проблему, запустив «перешеек» между улицами Студенческой и Мира. Там большие жилые кварталы, а выезда толком нет.

С остальными направлениями — с тем же Пиганово, например, — не исключено, что возьмут паузу. Уже сейчас понятно, что там требуются более существенные вложения, чем было предусмотрено бюджетами изначально.