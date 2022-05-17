В Петушках и Муромском районе поставят «крутые» спортплощадки 

В городе Петушки и поселке Зименки Муромского района скоро откроют «крутейшие» спортивные площадки. Их даже площадками назвать мало, такие они будут интересные. Судите сами: там поставят теннисные столы, воркаут, повесят кольца для баскетбола, сетку для волейбола и будут даже хоккейные площадки с трибунами. Воспользоваться всем этим смогут и взрослые, и дети.

Спорт зимой и летом

Контракты на спортплощадки уже разместили на портале госзакупок. Стоимость той, что в Петушках — 36,2 миллиона рублей, той, что в Зименках — 11,5 миллиона. Первую уже начали строить в прошлом году. Около 5 миллионов рублей потратили на асфальтирование, подключение инженерных сетей и уличных фонарей

Зимой на площадке будут играть в хоккей, а летом – в волейбол и баскетбол.

— Проектом предусмотрено устройство площадки для тенниса на 6 столов с покрытием полиуретановым покрытием, организация сборно-разборных трибун на 100 посадочных мест, площадка воркаут и детская площадка, — сообщает документация к торгам.

На универсальной площадке в поселке Зименки сделают искусственное покрытие, на котором в летнее время развернутся турниры по мини-футболу, баскетболу и волейболу, а зимой, как и в Петушках, зальют каток и устроят хоккей с шайбой.

Умные площадки

В целом во Владимирской области в этом году на строительство и реконструкцию объектов спорта из регионального бюджета направят 436,6 миллиона рублей. Более всего – 182 миллиона – выделили на завершение строительства физкультурно-спортивного комплекса в Коврове.

Кроме того, завершат реконструкцию стадиона в Красной Горбатке и бассейна в поселке Ставрово, строительство лыжероллерной трассы в Александрове, а также крытой хоккейной коробки в поселке имени Воровского Судогодского района.

На региональном уровне решили выделить субсидии трем муниципальным образования области — Владимиру, Коврову и Гусь-Хрустальному на «умные» спортплощадки. Те имеют функцию виртуального тренера. Спортсмену по его параметрам выставят индивидуальный режим и вид занятий.

Контракты на такие новомодные спортивные объекты пока не разместили.

Известно, что горсовет Владимира еще в апреле внес корректировки, касающиеся спортивной сферы. В частности, занесли субсидию из области в сумме 22,7 миллиона рублей как раз на закупку и монтаж оборудования для «умных» спортплощадок. И хотя деньги уже учли, к работам решили приступить в 2023 году.