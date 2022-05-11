В «Патриотический сквер» Владимира завезли лавочки

В новый сквер на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта во Владимире завезли лавочки. Долгожданное событие, учитывая то, что сквер «Патриотический» открыли год назад, и он привлекает довольно много людей — там есть, где погулять, на что посмотреть, а вот присесть и отдохнуть — нельзя. Не на что. Теперь это исправили — лавочки появились.

По контракту и договору

Появление лавочек означает, что начался третий этап благоустройства этой общественной площадки. Первые этапы прошли в минувшем году. Контракт на благоустройство городского сада (так «Патриотический сквер» называется по документам) еще не разыграли, но работы уже ведутся. В частности, подготовили территорию под детскую площадку, завозят грунт для газонов.

Торги пока организовали только на часть работ третьего этапа. На 3,3 миллиона рублей хотят застелить резиновое покрытие для детской площадки и построить мусорную площадку.

— Чтобы не рисковать с подрядчиком, мы выбрали местную компанию по поставке оборудования для детских площадок. Это проверенная организация. Мы заключили прямой договор. Его уже исполняют. Также на бюджетные средства заказали таблички для единиц техники военных лет и флагштоки, — пояснил зам. начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов.

Остальное работы выполнят силами городского управления ЖКХ и по отдельному договору.

Планы ближние и дальние

Детскую площадку разместят ближе к парковке Следственного управления — на пересечении улиц Новая и Сакко и Ванцетти. Еще одна хорошая новость в том, что и подъезды к детскому городку приведут в порядок. Дорогу по Сакко и Ванцетти уже обновили в прошлом году, а Новую сделают в этом.

Контракт на ремонт дороги выиграла компания «Владавтодор». Стоимость работ — 2,5 миллиона рублей. В рамках контракта подрядчик обновит асфальт на проезжей части и сделает тротуар.

Кроме того, сквер, возможно, пополнят раритетной техникой. Там сейчас заняты только три из семи постаментов. И таблички пока делают для грузовика ГАЗ-АА, гаубицы Д-30 и пушки ЗИС 3.

Общая площадь сквера — 3,3 гектара.

Сквер достаточно большой, так что место еще найдется для спортивной площадки, фонтана и выставочного павильона. Но все это планы на будущее.

Пока они не имеют четких сроков реализации.

В сквере также продолжат высадку деревьев. В течение прошлого года тут высаживали кедры, в этом хотят березы.