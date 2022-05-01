В Коврове отремонтируют гимназию, а в Вязниках построят школу 

На портале госзакупок выставили сразу два контракта, связанные со сферой образования Владимирской области. Будут ремонтировать второй корпус гимназии в Коврове и строить школу в Вязниках. Работы в городе оружейников завершат в этом году, а на родине Фатьянова новое учебное учреждение откроется в 2023-м.

Сейчас во Владимирской области уже приступают к строительству школ в Покрове и Сновицах.

Большие планы

В Коврове ремонт гимназии №1 поэтапно ведут с позапрошлого года. Предстоящим летом ко второму корпусу подтянут наружные сети связи, водопровода, наружное освещение. Отремонтируют проезды, дорожки, парковки. Оборудуют спортивные площадки, оградят территорию, проведут озеленение.

На все работы потратят около 25 миллионов рублей. Сейчас во втором здании учатся дети с 1-го по 6-й классы. После того, как работы завершат, все ученики гимназии, а их на сегодняшний день 530, будут заниматься в первую смену.

А в Вязниках планируется строительство школы на 500 мест. Это будет новый трехэтажный корпус по соседству с существующей школой №11. Стоимость контракта — 369 миллионов рублей.

Строительство планируют вести быстро. К февралю 2023 года новое здание должно быть готово. Школа будет строиться по готовому проекту — аналогичное учебное учреждение есть в поселке Пильна Нижегородской области.

В одну смену

Строительство в Коврове и Вязниках, а также в других муниципальных образованиях должно привести к тому, что дети в регионе будут учиться в одну смену.

В целом по области все школьники начнут учиться в одну смену к 2025 году.

Сегодня вторая смена есть в 62-х учебных заведениях. После обеда занимаются около 12 тысяч ребят. По оценке департамента образования региона, в 70 школах можно провести работы с созданием дополнительных мест для учеников. На начало работ область запланировала в бюджете 321 миллион рублей.

— Мы рассчитываем получить финансовую поддержку по программе Министерства просвещения на капремонт трех-четырех школ уже в этом году. У нас есть готовые сметы, мы подали заявку в Минпрос на пять лет на капремонт порядка ста школ. Это 30% от всех школ региона, — сообщил врио губернатора Александр Авдеев.

Также в ближайшее время будут размещены контракты на строительство школ в Гусь-Хрустальном и Александрове. Финансирование этих объектов перекинули с 2023 на 2022 год.

Нет пока ясности по Владимиру. Чтобы отменить вторую смену, в областном центре нужно как минимум три новых учебных заведения по 1100 мест. Начали говорить о школе в Веризино. Владимиру обещали федеральный кредит на строительство. Проект должны были сделать местные власти уже в этом году. Но никаких контрактов на эти работы не было.

Участок в Веризино давно зарос в ожидании стройки. Там должна была появиться такая же школа, как и в Коммунаре, где новое учебное учреждение тоже возводили по готовому проекту.