В 42 новостройках в регионе присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка можно забронировать квартиру онлайн со скидкой

На сайте Домклик с помощью сервис «Бронирование квартир» можно не только подобрать подходящую квартиру в новостройке, но и бесплатно забронировать её, получив скидку по всем ипотечным программам Сбера на ставку 0,3% или 0,5% годовых в зависимости от застройщика.

В регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка такая возможность есть по 42 жилых комплекса, для бронирования доступно более 4,7 тыс квартир.

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Пётр Колтыпин:

«Сбер всегда стремится предложить своим клиентам более доступные условия приобретения жилья и предлагает для этого программы льготного ипотечного кредитования и субсидирования. Сервис «Бронирование квартир» упрощает и делает выгоднее процесс выбора своего будущего жилья. Сервис Домклик сотрудничает как с застройщиками, так и с риелторами, экспертами по недвижимости, чтобы у жителей регионов была возможность в короткий срок получить максимум информации о выбранном объекте».

Скидка предоставляется клиентам, которые выбирают квартиру на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку». Срок бронирования составляет от одного до трех дней. Затем менеджер сервиса свяжется с клиентом для консультации по всем вопросам.

Подобрать квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

ПАО Сбербанк