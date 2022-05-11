Ушла из жизни Светлана Юрьевна Камынина

Умерла Светлана Юрьевна Камынина — светлый и добрый человек. Ей ещё не было и шестидесяти — разве это возраст? В своё время она возглавляла управление по связям с общественностью и СМИ владимирской мэрии, потом работала по тому же направлению в Законодательном Собрании области. Прощание состоится завтра, 12 мая, в полдень в храме Михаила Архангела на Студёной горе.

Некрологи зачастую похожи один на другой. Биографии в них разные, а набор эпитетов, подбираемых для характеристики ушедших, ограничен: хороший работник, грамотный руководитель, честный человек…

Светлана Юрьевна, безусловно, была и работником хорошим, и начальником замечательным, и человеком безупречным. Но для неё это слишком общие характеристики. Она всё же отличалась от многих нынешних руководителей. Тем, что без властных ноток, а на доверии, на уважении, на какой-то врождённой интеллигентности строила с коллегами очень тёплые и понятные отношения.

Понятные, поскольку она не юлила и перед ней не нужно было юлить, она не врала и ей не нужно было врать, она не выслуживалась и перед ней не нужно было выслуживаться — вообще, весь чиновничий политес там, где она работала, отступал на второй план в виде досадных условностей. А базовыми были — хорошие человеческие качества.

При этом она не была «своя» в том смысле, что с ней можно было вести себя панибратски или обсуждать знакомых — нет, этого она как раз не любила и внутреннюю дистанцию держала. Но понять — могла и хотела, за других переживала искренне, радовалась — искренне, и вообще была человеком, общение с которым даёт абсолютно точную уверенность: плохого не сделает, а надо будет помочь — поможет.

И ещё удивительная черта — скромность. Удивительная потому, что Светлана Юрьевна отвечала за ту сферу, где публичность подразумевается изначально. В администрации Владимира она возглавляла управление, отвечающее за связи с общественностью и СМИ. Но сама медийной фигурой не была. Могла бы, но старалась этого не делать. Не потому что боялась, стеснялась или ещё что-то. Видимо, тоже были какие-то внутренние установки, скорее всего — именно скромность, сдержанность.

И, конечно, памятна её любовь к семье, к родным… Как радовалась она успехам дочери! Как переживала за мужа, который, будучи военным, оказался в зоне активных боевых действий! Живые человеческие эмоции, рассказы о детстве, о родителях, о семейных традициях, случаи из жизни — это тоже образ Светланы Юрьевны, который запомнят её коллеги, друзья, знакомые…

«Призыв» выражает соболезнования родным и близким Светланы Юрьевны Камыниной. Светлая ей память!

Сообщение Законодательного Собрания Владимирской области

Пришло трагическое известие о кончине друга и коллеги, прекрасного человека Светланы Юрьевны Камыниной. В 2012-2019 гг. она курировала в Законодательном Собрании работу по взаимодействию со средствами массовой информации, ранее на протяжении почти 8 лет возглавляла блок медиа и общественных связей в мэрии Владимира. Светлану Юрьевну уважали и любили многие – сослуживцы, журналисты, редакторы, лидеры и рядовые члены общественных организаций области… Ее широкую эрудицию, подлинную интеллигентность и такт отмечали буквально все. Мы знали Светлану Юрьевну как безупречно порядочного, принципиального человека, для которого честь и совесть всегда были главными ориентирами и в работе, и в жизни. Такой она и останется в наших сердцах. Глубочайшие соболезнования выражаем родным и близким Светланы Юрьевны. Мы скорбим вместе с вами.