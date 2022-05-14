Улыбышевские карьеры очистят от мусора. Участвовать может каждый

Владимирцев приглашают на уборку мусора на Улыбышевских карьерах. Природоохранная акция пройдет 16 мая, участие в ней примут волонтеры и все, кто изъявит желание приехать, поработать, сделать мир чище и уютнее. Начало — ровно в полдень.

Вас там тоже ждут!

Въезд к карьерам с автодороги Владимир — Радужный напротив кладбища «Высоково». На грунтовой дороге необходимо повернуть налево вдоль береговой линии карьеров до места с установленным столиком.

Кто там будет? Волонтеры точно — это студенты Владимирского государственного университета и Владимирского авиамеханического колледжа, а также сотрудники владимирского филиала ООО «МК ОМК Экометалл». А если приедете вы, компания пополнится еще несколькими хорошими людьми!

Контактный телефон организаторов: 8 (960) 722-72-37.

Улыбышевские карьеры — одно из любимых мест отдыха летом. В жаркую погоду там собирается немало желающих искупаться. Но и мусора после себя отдыхающие оставляют достаточно. Не все же сознательные. Много обычных.

А сознательные и убирают за собой, и проводят субботники. Проводят регулярно, начиная с весны. Устраивают их и общественники, и волонтерские объединения, и просто неравнодушные горожане. Только вот сохранить чистоту на продолжительное время не получается.

Впрочем, сейчас карьер стал меньше, поскольку в южной части идет строительство скоростной трассы М-12 «Москва-Казань». И часть водоема просто-напросто исчезла — ее засыпали песком.

Серия акций

Уборка на Улыбышевских карьерах — первая в серии мероприятий «экологического десанта». Всего их запланировано восемь. Так, 18 мая всех желающих приглашают навести порядок во владимирском парке «Дружба».

Убрав там мелкий бытовой мусор и сухие ветки, можно будет прогуляться по кольцевому экологическому маршруту «Тропа Дружбы». Это экотропа, оборудованная информационными стендами, рассказывающими о биоценозе дубравы, о птицах лесопарка, его травах и насекомых.

В числе организаторов природоохранных акций — департамент природопользования и охраны окружающей среды и Дирекция особо охраняемых природных территорий области.