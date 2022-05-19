Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми

«Ростелеком» завершил строительство новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) вблизи Северного полярного круга. Линия связи Усинск — Харьяга протяженностью 196 км соединила Головные сооружения (центральный пункт сбора и подготовки сырья нефтедобывающих компаний) и Харьягинское нефтяное месторождение, расположенные в Республике Коми.

Магистральный волоконно-оптический кабель прокладывали по сложному ландшафту в тяжелых климатических условиях Крайнего Севера, для которого характерны болота, вечная мерзлота и резкие перепады температур. Для преодоления топких участков тракторам и кабелеукладчику приходилось двигаться без остановки, чтобы техника не увязла в трясине. В целях безопасности кабель прокладывали сцепом тракторов, соединенных тросом. Из-за трудных условий работы техники понадобилось значительно больше, чем обычно применяется для подобных работ.

«Линия связи имеет большое значение для развития телекоммуникационной инфраструктуры нефтяной отрасли. Сейчас решается вопрос о прокладке линии связи дальше на северо-восток в сторону Варандея, где на берегу Ледовитого океана находится нефтеотгрузочный терминал. Это около 280 км. Есть необходимость построить и вторую ветку в сторону Нарьян-Мара. Это даст возможность сделать полноценное оптическое кольцо, благодаря которому связь в этом регионе станет абсолютно надежной. Все это станет весомым вкладом “Ростелекома” в освоение Арктики», — сказал вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Усинск — город нефтяников, на местных предприятиях работают около 27 тысяч человек. На территории Усинского района ведутся разработки нефтяных месторождений, добыча нефти и газа. Один из ключевых клиентов «Ростелекома» в Республике Коми, для которого строилась новая ВОЛС, — ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

«Благодаря строительству новой волоконно-оптической линии связи скорость передачи данных на месторождениях “ЛУКОЙЛ-Коми” от Усинска до Харьяги возросла до 10 Гбит/с, и это не предел. Теперь у нас появилась возможность развивать ультрасовременные технологии в нефтедобыче: интеллектуальное месторождение, автоматизированное производство, применение нейронных сетей. Все проекты, реализуемые совместно с “Ростелекомом”, дают весомый социальный эффект. В отдаленные населенные пункты приходит быстрый интернет. В данный момент ведутся переговоры о продолжении строительства оптоволоконной линии связи от Харьяги до Тэдинского месторождения с перспективой продолжения на север», — отметила заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по связям с общественностью Евгения Лясковская.