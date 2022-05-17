Центр Владимира дважды перекроют из-за школьных праздников

Днем 18 и 19 мая в центре Владимира временно ограничат движение всех видов транспорта. Сделают это из-за праздника школьных выпускников. Сначала будет «Последний звонок», потом — слет школьников. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Шествие выпускников

18 мая с 12 до 14 часов закроют проезд по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Транспорт направят в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина.

Напомним, что городской праздник «Последний звонок» после двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусными ограничениями, пройдет в привычном формате с шествием по центральным улицам города.

Главными участниками праздничных мероприятий в этом году станут 1643 выпускника.

«Последний звонок» начнется с торжественных линеек в школах. В полдень одиннадцатиклассники соберутся на Театральной площади. Доставит туда их специальный транспорт «Выпускник-2022». На Театральной площади будут работать творческие коллективы города.

Массовое шествие выпускников и их педагогов до Соборной площади запланировано на 13 часов. На самой площади состоятся торжественная церемония и концертно-развлекательная программа.

Слет школьников

19 мая движение транспорта во Владимире ограничат с 12.30 до 14.00 по проспекту Ленина на участке от улицы Офицерской до улицы Диктора Левитана и по улице Диктора Левитана от проспекта Ленина до улицы Красной.

Транспорт поедет в объезд по улицам Казарменной, Садовой, Разина, Офицерской и Ново-Ямскому переулку. Причиной перекрытия движения станет проведение шествия колонны участников слета Владимирского регионального отделения российского движения школьников «Будь в движении».

О работе общественного транспорта в эти дни будет известно позже.

— Напоминаем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, — на всякий случай добавили в мэрии.