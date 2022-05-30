Трёх человек из упавшего в реку автомобиля спасли сотрудники МЧС

В Гороховце сотрудники МЧС спасли троих человек из попавшего в ДТП автомобиля. Машина вылетела с проезжей части и едва не утонула в реке Ключевой. Транспорт застрял на горке и в любой момент мог уйти под воду. Помощь водителю и пассажирам подоспела вовремя. Трагедию удалось предотвратить.

Опасный съезд

Происшествие случилось накануне. В пять часов утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о том, что на трассе М-7 «Волга» в Гороховце в районе дома №47 по улице Московской легковой автомобиль выехал с проезжей части и практически свалился в реку Ключевую.

На место выехали подразделения 38-й пожарно-спасательной части.

— В автомобиле на момент происшествия находились три человека, детей не было. Существовала угроза полного падения автомобиля в водоём, — уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пожарные помогли людям выйти из автомобиля, не допустив их падения в воду. Затем спасатели отключили аккумулятор автомобиля, чтобы предотвратить возгорание.

Похожий случай произошел год назад в Гусь-Хрустальном районе. Правда, тогда автомобиль уже успел уйти под воду. На помощь женщине-водителю подоспели двое мужчин. Они прыгнули в воду, смогли оторвать верхний люк и помогли девушке выбраться из тонувшего автомобиля.