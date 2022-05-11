Три гектара малины высадили в самом крупном саду Владимирской области

В самом крупном плодово-ягодном саду Владимирской области посадили еще три гектара малины. Всего компания «Алонка» разбила сады на 120 гектарах, и закладка ягодников еще ведется. Областная администрация обещает финансовую поддержку на производство ягод и фруктов в регионе.

Новый сад

Плодово-ягодный сад находится рядом с поселком Новоалександрово Суздальского района. Там хорошие плодородные земли. Саженцы начали закладывать еще в 2016 году.

— Мы заложили сад по старой технологии. Плодоносить деревья начнут после 5-8 лет. Срок жизни такого сада — до ста лет. Подрастают яблони, вишни, слива, смородина. В основном, зимние сорта. Они более востребованные. Яблок в России не хватает. В наших сортах больше пектина. Они полезные, хотя и кислые, — рассказывает директор владимирской компании «Алонка» Нугзар Гиоргадзе.

Редакция «Призыва» делала репортаж с Нугзаром Гиоргадзе летом 2020 года. Нам радостно, что сад растет и развивается. Об этом подробно рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов:

— Сейчас в саду с помощью учащихся Новоалександровского аграрного колледжа ведутся уходные работы и замена саженцев, пострадавших от нашествия грызунов прошедшей зимой. Сад в Новоалександрово — самый большой в регионе, но в фазу активного плодоношения ещё не вступил.

Ягодные перспективы

Также в саду подрастают экзотические виды. На одном гектаре высажен виноград сорта зеленый кишмиш. Еще полтора гектара занимает абрикос. Эти культуры закуплены в питомнике Тверской области. Они менее прихотливые, чем южные родственники. В планах компании построить цеха для переработки и хранения фруктово-ягодного урожая.

— По поручению главы региона Александра Авдеева разрабатывается стратегия развития АПК, в которой производству плодов и ягод на территории Владимирской области также будет отведён отдельный блок. На мой взгляд, именно у выращивания ягод — большие перспективы, — говорит директор департамента сельского хозяйства области Константин Демидов.

До недавнего времени владимирские переработчики закупали почти всю ягодную продукцию за рубежом. Сейчас есть возможность занять эту нишу. Во Владимирской области может замечательно расти и плодоносить большое количество ягодных культур: смородина, крыжовник, малина, голубика, клубника, облепиха, жимолость, рябина…

По информации департамента, развитием ягодных садов сейчас заинтересованы крестьянско-фермерские хозяйства. Гранты программы «Агростартап» получили сразу четыре подобных проекта из нашей области.