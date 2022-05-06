Три дня продержится тепло, потом опять похолодает

Три солнечных и теплых дня ждут нас в выходные, а на День Победы погода не порадует. Во Владимирскую область прорвётся очередной холодный фронт и понизит температуру. Днем будет пасмурно, до +10 градусов, ночью всего +3 градуса. Местами не исключены дожди.

Недолгое потепление

В знаковый день температура воздуха будет на 7-9 градусов ниже климатической нормы, говорят синоптики. Пока же в такой прогноз верить не хочется. Накануне температура только-только стала повышаться. Завтра, 7 мая, воздух прогреется до +16 градусов. В воскресенье, 8 мая, по данным погодных сервисов, будет еще теплее: днем до +18 градусов.

— Однако пока об устойчивом потеплении говорить не приходится. Хорошая погода в Европейской России задержится лишь до конца недели, — подчеркивают в центре погоды «Фобос».

В День Победы заметно похолодает.

В субботу облаков на небе станет больше, а в воскресенье прогнозируются кратковременные дожди.

Что ждать от мая?

Ранее синоптики прогнозировали, что мощное потепление, которое ознаменует приход настоящей весны, придет в Центральную Россию только в середине мая. Ночная температура достигнет комфортных отметок плюс 7-12 градусов. При этом в разгар дня погода и вовсе будет напоминать июньскую: ожидается до плюс 20 градусов.

Наступление климатического лета, то есть переход среднесуточной температуры воздуха через +15 градусов и выше, произойдет в последние дни мая.