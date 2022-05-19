Три человека пострадали в ДТП с автобусом в центре Владимира

ДТП с пострадавшими, среди которых несовершеннолетний, произошло сегодня утром во Владимире. На улице Гагарина столкнулись пассажирский автобус №17 и легковушка, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

По предварительной информации, около 7.35 в районе дома № 17 водитель автобуса «Мерседес», двигаясь в сторону Большой Московской, проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с автомобилем «Ford». Легковушка двигалась на разрешающий сигнал светофора.

На месте аварии работали инспекторы ГИБДД, регулируя дорожное движение. По факту дорожного происшествия сотрудниками полиции возбуждено административное расследование.

Водитель автобуса проскочил на «красный».

14 ДТП за неделю

За минувшую короткую рабочую неделю, с 11 по 15 мая, во Владимирской области зарегистрировали 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Один человек погиб и 15 получили травмы различной степени тяжести. Среди них один несовершеннолетний.

В сводке происшествий фигурируют и аварии с участием двухколёсного транспорта.

Полицейские оформили 208 происшествий с материальным ущербом. Сотрудники Госавтоинспекции области также выявили 55 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрирована одна авария.