Тарифы на экспрессы до Москвы увеличат с 1 июля

С 1 июля во Владимирской области подорожает проезд в пригородных поездах по маршрутам «Владимир — Москва». Стоимость билетов увеличится на 4,3%. Возможно, некоторые пассажиры этого даже не заметят, поскольку сейчас тарифы могут быть разными в зависимости от времени суток, дня недели, праздничных дней и т.д. Сегодня, например, на сайте РЖД билет до Москвы на экспрессе можно купить за цену от 745 рублей.

Третья компания

Поезда из Владимира до Москвы обслуживает «Центральная пригородная пассажирская компания». Новые ставки для перевозчика рассчитал и утвердил региональный департамент регулирования цен и тарифов.

Тарифы на проезд в пригородных поездах устанавливаются раз в год. Два других перевозчика — «Северная пригородная пассажирская компания» и «Волго-Вятская пассажирская компания» обратились в департамент с просьбой повысить расценки еще в конце 2021 года. В электричках, которые они обслуживают (до Коврова, до Гуся, Камешково, Гороховца) тарифы пересчитали еще в январе.

Третий же перевозчик, «Центральная пригородная пассажирская компания», направила расчеты только недавно. Основная сложность была в том, что ранее она отказалась обслуживать социальный маршрут электричек «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тумская». Это направление подхватила «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». Область увеличила субсидию этому перевозчику и перестала компенсировать расходы другому.

Московские экспрессы, по оценке чиновников, доходные.

— Тарифы для населения на пригородные поезда индексируется согласно прогнозу социально-экономического развития РФ. При определении экономически обоснованного тарифа учитываются расходы компаний. Правление департамента установило экономически обоснованный тариф в размере 3,13 рубля за пассажирокилометр. Стоимость проезда в скорых поездах повышенной комфортности устанавливается с учетом предельного коэффициента 2. К скорым поездам относятся электропоезда 7000-й нумерации, серии ЭМ4, ЭМ2И и другие аналогичные, следующие со скоростью более 50 километров в час, — пояснили в департаменте регулирования цен и тарифов.

Для сравнения, для двух других перевозчиков «Северная пригородная пассажирская компания» и «Волго-Вятская пассажирская компания» тариф для населения установлен на уровне 3,24 рубля. Ставки немного выше, потому что у перевозчиков выходит больше затрат по этим направлениям и пассажиропоток значительно ниже.

Субсидия перевозчикам

В этом году в бюджете области субсидия организациям железнодорожного транспорта утверждена в сумме 172 миллиона рублей. Сюда входит возмещение потерь за 40%-ю скидку для пенсионеров по выходным и нерабочим праздничным дням в период с 1 мая по 30 сентября, а также за 50%-ю скидку учащимся в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

По подсчетам департамента транспорта и дорожного хозяйства, ежегодно продается 48 тысяч билетов со скидкой, льготой пользуется 4,5 тысяч школьников и студентов.

Сегодня на сайте РЖД билет до Москвы можно купить за 745 рублей. На сайте «Центральная пригородная пассажирская компания» билеты на экспрессы стоят 567 и 630 рублей.