Строители инфекционного корпуса во Владимире дошли до первого этажа

Во Владимире набирает обороты строительство инфекционного корпуса областной клинической больницы. Ковидный госпиталь, как его чаще называют, возводят южнее тубдиспансера в Загородном. Строители работают без выходных, сейчас уже чётко вырисовываются контуры будущего здания. Между тем, для будущего корпуса уже закупают оборудование.

Большая площадка

В лесополосе за загородной больницей находится большая строительная площадка. Она огорожена плотным забором. На въезде — вагончики и один информационный баннер.

— Ведется строительство областной инфекционной больницы. Заказчик — государственное бюджетное учреждение «Облстройзаказчик». Здание будет четырехэтажным, с дополнительным техническим этажом. Площадь здания — около 4 тысяч квадратных метров, — это та малая официальная информация, которая доступна сейчас.

Будущий стационар рассчитан на 232 койки.

Остальное можно узнать, пройдясь по периметру территории. Завезли песок, утеплитель, плиты. Работает сразу три строительных крана. Технический этаж уже готов, работы идут на первом этаже.

Новое оборудование

На областном уровне совсем не говорят о ходе строительства, только о важности инфекционного корпуса. Причем рассматривают уже возможность использования этого здания как для взрослых, так и для детей.

Последняя официальная информация о ходе строительства была в ноябре прошлого года, когда начали вырубать деревья под площадку для корпуса.

— Место размещения корпуса выбирали комиссионно. В пользу площадки на территории ОКБ во Владимире говорит её транспортная доступность, наличие всех необходимых коммуникаций, рядом — многопрофильная больница. Кроме того, проектная застройка ОКБ предполагает возведение новых корпусов, — сообщали тогда в администрации области.

В департаменте здравоохранения говорили, что в инфекционном корпусе будет поставлено самое современное оборудование, в частности, аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

Но в первую очередь на портале госуслуг выставили контракты на совсем иное оборудование. Все четыре закупки звучат так «Поставка медицинского оборудования в рамках строительства объекта «Строительство инфекционного корпуса на территории ГБУЗ ВО «ОКБ».

Бюджетное учреждение «Облстройзаказчик» заказывает 13 разных по характеристикам инкубаторов для новорожденных за 112 миллионов рублей. Отдельные торги — на 13 систем ультразвуковой визуализации стоимостью 97,2 миллиона рублей.

Третий контракт — на покупку 79 электродиагностических аппаратов за 242 миллиона рублей. И еще в корпус поставят один линейный томограф за 89,66 миллионов рублей.