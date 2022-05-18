Спортплощадки, хоккейный корт и новый ФОК планируют строить во Владимире

Во Владимире построят многофункциональные площадки для отдыха и занятий спортом. Такое решение во время рабочей поездки приняли руководитель Владимирской области Александр Авдеев и глава областного центра Андрей Шохин. Первая такая площадка появится уже в нынешнем году на улице Белоконской.

Локальный вариант

Во Владимир возвращаются тренажеры под крышей. Три года назад их ставили едва ли не в каждом дворе. Потом благоустройство дворовых территорий свели к минимуму, ограничившись только асфальтированием. Теперь же практику возобновят, правда, исключительно за бюджетный счет, без финансового участия собственников жилья. Городу в установке спортплощадок поможет область.

Тренажерную площадку поставят на участке между домами № 16 и 18 по улице Белоконской. Это между высотками, недалеко от выезда на «Пекинку». Ориентирована она будет, скорее всего, только на местных жителей. Из других районов города сюда не поедешь: дороги узкие, парковок нет. Но для квартального пользования — отличный вариант.

По соседству от тренажерной площадки поставят огороженную площадку для игр с мячом, детскую площадку и воркаут. Такой вариант спортивно-досугового комплекса предложил врио губернатора.

— Ко мне обратились местные жители с просьбой сделать на улице Белоконской детскую площадку. Но мы решили обустроить там комплексную зону отдыха для нескольких дворов, тем самым решить проблему целого квартала. Важно, чтобы родители могли наблюдать за отдыхом детей, а дети – безопасно кататься на велосипедах и самокатах. При этом жителям нужно договориться между собой о парковочных зонах возле домов, чтобы автомобили не стояли на газонах, – отметил Александр Авдеев.

В квартале на Белоконской проживает 20 тысяч человек.

По периметру участка комплексной площадки поставят наружное освещение, лавочки. Еще есть задумка тут же сделать велодорожки до школы № 25 и детских садов № 6 и 31. Полная стоимость работ — 10 миллионов рублей. Площадку хотят открыть уже в этом году.

Хоккейный корт и ФОК

Во время этой же рабочей поездки определились со сроками работ по реконструкции хоккейного корта на Белоконской, в районе дома № 10-а.

— Существующий сегодня спортивный объект клуба «Харламовец» устарел и морально, и физически. Сейчас идет разработка проектно-сметная документации по строительству нового хоккейного корта. Договор на разработку ПСД заключен муниципальным Детско-юношеским центром «Молодежный» с ООО «М-полюс» на 1,3 миллиона рублей. Завершение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы планируется до 30 августа этого года, — сообщил глава города Андрей Шохин.

Вместо коробки с бортами здесь построят хоккейный корт под навесом с искусственным льдом, освещением, скамейками для игроков и судейской бригады. Также проведут благоустройство территории, устроят видеонаблюдение, а территорию оградят.

Планируют купить ледо-заливочную машину. В летний период площадку будет использовать для игры в мини-футбол, для чего предусмотрено устройство искусственного покрытия.

Стоимость реконструкции хоккейного корта – 100 миллионов рублей

Владимир уже подал заявку на финансирование реконструкции спортивного объекта в областные ведомства. Деньги должны поступить в 2023 году.

Обсудили и планы на будущее. В городе нужны спортивные комплексы. Квартал домов по Белоконской, проспекту Строителей, Горького, Чернышевского, Мира испытывает в них острую нехватку. Поэтому нашли место для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на месте бывшей фабрики, сзади лицея № 1, через дорогу от ВлГУ.

Там жители города смогут заниматься игровыми видам спорта: баскетболом, волейболом, мини-футболом. В ФОКе будет спортивный зал с игровым полем, трибунами для зрителей на 225 посадочных мест, необходимые технические помещения. Ориентировочно строительство ФОКа обойдется в 200 миллионов рублей.