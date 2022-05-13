Советы экспертов Сбера: как выбрать зарплатную карту

Остались в прошлом времена, когда каждый месяц работники предприятия выстраивались в очередь к кассе за зарплатой. Мы давно привыкли получать её на банковскую карту. Работодатели присоединяются к зарплатным проектам банков, которые предлагают владельцам зарплатных карт различные привилегии.

Чем удобна зарплатная карта? С ее помощью можно проводить все привычные операции: пополнять счет, переводить и снимать деньги, оплачивать покупки. При этом некоторые банки предлагают своим зарплатным клиентам более выгодные условия пользования картой. Вместе с тем часть функционала может быть ограничена либо за какие-то операции берется комиссия.

Эксперты Сбера подготовили небольшой чек-лист: советы, на что стоит обратить внимание при оформлении зарплатной карты, чтобы пользоваться ею было максимально удобно и выгодно в любых ситуациях.

Итак, на что важно обращать внимание при выборе зарплатной карты – вот 5 ключевых фактов.

Банк, который выпустил карту. Это должен быть надежный банк, который заботится об удобстве и безопасности для каждого своего клиента. Чем больше у банка офисов, тем меньше вероятность, что вам придется тратить много времени на поиск банкомата или общение с консультантом. Также поинтересуйтесь принимаемыми банком мерами безопасности, которые защищают ваши счета и данные. Наличие мобильного приложения, позволяющего осуществлять нужные операции с вашими средствами в любой день и время суток. Стоимость выпуска и годового обслуживания. Например, для владельцев зарплатной карты Сбера обслуживание и уведомления об операциях бесплатны. Наличие комиссий за услуги. Не поинтересовавшись этим моментом заранее, вы можете слишком поздно обнаружить, что банк берет комиссию за снятие наличных или за перевод средств на другие счета. Дополнительные привилегии. Держатели зарплатных карт могут участвовать в программах лояльности, получать скидки и дополнительные «плюшки». Так, СберБанк предлагает более выгодные условия получения кредитов, включая ипотечный, и услугу «Деньги до зарплаты»: если срочно нужна небольшая сумма, банк одолжит на месяц до половины зарплаты по низкой ставке. Кроме того, стоимость подписки СберПрайм для владельца зарплатной карты составляет 1 рубль. И, конечно, при оплате покупок у партнеров Сбера на карту начисляются бонусы СберСпасибо.

В 2021 году почти 550 тысяч жителей территорий присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка получали зарплату на карту Сбера. За первый квартал 2022 года начали получать заработную плату на карту ещё более 110 тысяч человек.

Для присоединения к «зарплатному проекту» Сбера необязательно заказывать специальную банковскую карту. Если у вас уже есть дебетовая карта этого банка, вы можете оформить её как зарплатную. И сделать это можно всего в 3 шага.

Шаг 1. Зайдите в настройки и выбрать в списке строку «Сделать карту зарплатной»

Шаг 2. Сформируйте заявление. Кстати, данные заполнятся автоматически. Далее его нужно распечатать и подписать.

Шаг 3. Подписанное заявление передайте в бухгалтерию вашего работодателя. Первое же начисление на карту денег в оплату труда сделает ее зарплатной.

А сейчас это будет особенно выгодно. Помимо того, что вы получите удобную зарплатную карту, вы сможете принять участие в акции Сбера «Стань зарплатным клиентом». В ней принимают участие клиенты, которые оформили зарплатную карту и начали получать на нее зарплату. Достаточно одной выплаты в сумме от 5000 рублей, которая поступит на карту до 5 июня 2022 года. 6-15 июня будут определены победители акции, которые получат 1000 рублей на счет карты. Подробнее об условиях акции узнайте на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк