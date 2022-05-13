Советы экспертов Сбера: как выбрать зарплатную карту

Остались в прошлом времена, когда каждый месяц работники предприятия выстраивались в очередь к кассе за зарплатой. Мы давно привыкли получать её на банковскую карту. Работодатели присоединяются к зарплатным проектам банков, которые предлагают владельцам зарплатных карт различные привилегии.
Чем удобна зарплатная карта? С ее помощью можно проводить все привычные операции: пополнять счет, переводить и снимать деньги, оплачивать покупки. При этом некоторые банки предлагают своим зарплатным клиентам более выгодные условия пользования картой. Вместе с тем часть функционала может быть ограничена либо за какие-то операции берется комиссия.
Эксперты Сбера подготовили небольшой чек-лист: советы, на что стоит обратить внимание при оформлении зарплатной карты, чтобы пользоваться ею было максимально удобно и выгодно в любых ситуациях.
Итак, на что важно обращать внимание при выборе зарплатной карты – вот 5 ключевых фактов.
- Банк, который выпустил карту. Это должен быть надежный банк, который заботится об удобстве и безопасности для каждого своего клиента. Чем больше у банка офисов, тем меньше вероятность, что вам придется тратить много времени на поиск банкомата или общение с консультантом. Также поинтересуйтесь принимаемыми банком мерами безопасности, которые защищают ваши счета и данные.
- Наличие мобильного приложения, позволяющего осуществлять нужные операции с вашими средствами в любой день и время суток.
- Стоимость выпуска и годового обслуживания. Например, для владельцев зарплатной карты Сбера обслуживание и уведомления об операциях бесплатны.
- Наличие комиссий за услуги. Не поинтересовавшись этим моментом заранее, вы можете слишком поздно обнаружить, что банк берет комиссию за снятие наличных или за перевод средств на другие счета.
- Дополнительные привилегии. Держатели зарплатных карт могут участвовать в программах лояльности, получать скидки и дополнительные «плюшки». Так, СберБанк предлагает более выгодные условия получения кредитов, включая ипотечный, и услугу «Деньги до зарплаты»: если срочно нужна небольшая сумма, банк одолжит на месяц до половины зарплаты по низкой ставке. Кроме того, стоимость подписки СберПрайм для владельца зарплатной карты составляет 1 рубль. И, конечно, при оплате покупок у партнеров Сбера на карту начисляются бонусы СберСпасибо.
В 2021 году почти 550 тысяч жителей территорий присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка получали зарплату на карту Сбера. За первый квартал 2022 года начали получать заработную плату на карту ещё более 110 тысяч человек.
Для присоединения к «зарплатному проекту» Сбера необязательно заказывать специальную банковскую карту. Если у вас уже есть дебетовая карта этого банка, вы можете оформить её как зарплатную. И сделать это можно всего в 3 шага.
Шаг 1. Зайдите в настройки и выбрать в списке строку «Сделать карту зарплатной»
Шаг 2. Сформируйте заявление. Кстати, данные заполнятся автоматически. Далее его нужно распечатать и подписать.
Шаг 3. Подписанное заявление передайте в бухгалтерию вашего работодателя. Первое же начисление на карту денег в оплату труда сделает ее зарплатной.
А сейчас это будет особенно выгодно. Помимо того, что вы получите удобную зарплатную карту, вы сможете принять участие в акции Сбера «Стань зарплатным клиентом». В ней принимают участие клиенты, которые оформили зарплатную карту и начали получать на нее зарплату. Достаточно одной выплаты в сумме от 5000 рублей, которая поступит на карту до 5 июня 2022 года. 6-15 июня будут определены победители акции, которые получат 1000 рублей на счет карты. Подробнее об условиях акции узнайте на сайте Сбербанка.
ПАО Сбербанк