Сотрудники Сбера приняли участие в восстановлении леса совместно с ЗАО «Муром»

Волонтеры Владимирского отделения Сбербанка приняли участие в ежегодной акции «Все на посадку леса!», организованной компаниями ЗАО «Муром» и ООО «Лесопартнер». Лесовосстановительные работы прошли во Владимирской области в Кольчугинском районе.

Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением ПАО «Сбербанк»:

«Каждое дерево, посаженное нашими добровольцами — это реальный вклад в общее большое дело, для восстановления лесов нашей области. Поэтому мы всегда с радостью присоединяемся к экологическим акциям наших партнеров. Только в этом году наши волонтеры уже посадили более 60 000 деревьев, а это только начало».

Ольга Тихонова, генеральный директор ЗАО «Муром»:

«Для нас принципиально важно не просто использовать древесину в качестве сырья для производства, но и активно заниматься лесовосстановлением. Мы оставляем после себя не вырубленный лес, а молодые насаждения, которые станут зелёными лёгкими планеты. Мы проводим акцию, посвященную лесовосстановлению, в которой принимают участие сотрудники областной и районной администрации, молодежь из школ и техникумов — более 50 ребят».

ЗАО «Муром» ежегодно проводит большие работы по восстановлению лесов. Поэтому подобные высадки компания делает везде, где является лесопользователем. Посадка ведется в лесничествах: Александровское, Заречное, Киржачское, Кольчугино, Юрьев-Польское, Родниковское (Вичугский район).

ЗАО «Муром» — входит в десятку крупнейших производителей фанеры и древесных плит в РФ и всегда следует стратегии развития страны.

ПАО Сбербанк