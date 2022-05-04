Снос лишних этажей в Коммунаре начинается

Процесс демонтажа лишних этажей в проблемном доме Коммунара приобретет зримые черты. Два подъезда новостройки обнесли забором. Все необходимые для работ документы получили. Осталось, собственно, всего ничего — начать и кончить.

Люди ждут

125 дольщиков с нетерпением ждут, когда пройдет секвестрование их дома на улице Центральной. Каждый день люди приходят к высотке, чтобы посмотреть, есть ли изменения. Любые новости выкладывают в общую группу в месенджере.

— Технику и рабочих нагнали на неделе. Краном ставили опоры и металлические ограждения. Проход к подъездам еще остался. Но все жившие в доме съехали на время демонтажа. Сносить этажи будут только у первых двух подъездов. У остальных двух нет превышения высотности, — рассказывают дольщики.

Застройщик возвел девять этажей вместо положенных по нормативам семи.

«Призыв» побывал на Центральной в майские праздники. Там было тихо. Рабочих не наблюдалось. Да и на детской площадке тоже пустынно. Двор — общий на три дома. В двух уже живут. Но народу мало. Хотя машин во дворе хватает.

Видимо, забор и начавшиеся подготовительные работы заставили соседей внести изменения в распорядок дня. Лишний раз гулять во дворе не рискуют.

Но самое главное, процесс запустили – подготовку к сносу лишних этажей начали вести. Пока все идет так, как обещал в апреле врио губернатора Александр Авдеев.

— Демонтаж займет несколько месяцев. Но к концу года вопрос этот будет снят, дом сдадим. Говорю прямо, другого варианта законно ввести дом в эксплуатацию у застройщика нет. В противном случае его ждет серьезная уголовная ответственность, — заявил тогда глава региона.

Суд да дело

Напомним, что сейчас в Октябрьском районном суде Владимира в отношении застройщика Сергея Русакова рассматривается уголовное дело. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Но в случае сдачи дома потерпевшие — дольщики квартир в проблемном доме — могут отказаться от своих претензий.

Последнее заседание по данному делу проходило в середине января. С той поры процесс откладывают по разным причинам. Дольщики показания в суде уже дали. Истории у всех похожие. В 2018 году оформили договора долевого участия, взяли ипотеку, живут у родни или в съемных квартирах, выплачивают кредиты.

От компенсации, которую предлагал застройщик, когда дело начал раскручивать Следком, все дольщики отказались. Им нужны квартиры и не где-то в отдаленных районах города (и даже там на суммы четырехлетней давности уже ничего не купить), а в Коммунаре — с видом на пойму Клязьмы и Успенский собор.