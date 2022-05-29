Ситуация с лекарственным обеспечением во Владимирской области улучшается 

Во Владимирской области в этом году охват лекарственными препаратами вырос на 22%, количество отпущенных препаратов — на 200 миллионов рублей, стоимость среднего рецепта — на 6%. Такие цифры озвучили в департаменте здравоохранения.

Жизнь налаживается

— Охват населения лекарственными препаратами вырос. При этом увеличили число льготополучателей. Существенный прирост — на 50% — произошел по обеспечению региональных льготников, — сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Артем Осипов.

О лекарственном обеспечении руководитель облздрава отчитался перед Общественной палатой и Законодательным собранием области. О том, какой существенный прорыв сделали за год, свидетельствует и число отсроченных рецептов. В прошлом году на данный период их было свыше 3 тысяч штук, а сейчас — 120.

111,9 тысяч жителей области имеют право на льготное лекарственное обеспечение.

Артем Осипов пояснил, что по каждому рецепту работают индивидуально, пытаются найти через торги у единственного поставщика. Проблема в том, что в розничной продаже лекарства могут быть, но на торги поставщики с ними не выходят. Им это невыгодно и хлопотно. А департамент здравоохранения не может покупать лекарства без торгов.

В ручном режиме

К 25 мая 2022 года льготникам Владимирской области выписали 201 тысячу рецептов на сумму 847 миллионов рублей. Всего в этом году на закупку лекарств региональным льготникам регион предусмотрел почти 1,5 миллиарда рублей – это на 42 миллионов рублей больше, чем годом ранее.

Отдельно члены Общественной палаты и Заксобрания спросили про новую цифровую платформу, на базе которой осуществляется выдача рецептов, лекарственных препаратов, запись к врачу. Директор департамента говорит, что в нее внесены данные по 800 тысячам человек, а проживает в регионе 1,3 миллиона. Многим не удается записаться к врачу на этой платформе.

— Регион находится в ситуации, когда старая система уже не работает, а новая ещё нормально не заработала. Пока «разруливать» информационные потоки приходится буквально в ручном режиме. Сотрудники департамента еженедельно отрабатывают 100-150 протоколов врачебных комиссий, — проиллюстрировал картину Артем Осипов.

Также в Законодательном Собрании обсудили комплекс мер поддержки медиков. Депутаты высказали опасения, что, привыкнув к ковидным доплатам, работники областных и городских медучреждений уже не будут довольствоваться обычными зарплатами. И поедут в соседние области за «длинным рублем».

В администрации области пообещали, что в ближайшее время доработают новый порядок льготного предоставления жилья медикам. Это один из самых важных стимулирующих факторов, который поможет закрепить кадры в регионе.