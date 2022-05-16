Синоптики прогнозируют возвращение апрельской погоды и дожди

Наступившая неделя теплом жителей Владимирской области не порадует. Несмотря на середину мая, весна забуксовала. Синоптики прогнозируют дожди и очередное похолодание, граничащее с заморозками. Природа отправит нас на три недели назад — в апрель.

Назад в апрель

— Большую часть недели синоптическая карта Европейской России будет представлена тыловой частью обширного североатлантического циклона, куда буду поступать новые порции разрозненных дождевых облаков и свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 5–6 градусов ниже положенной климатической нормы, — уточнил центр погоды «Фобос».

В дневные часы до середины недели прогнозируется +13 градусов, затем температура упадет до +8 градусов. В ночные часы, согласно данным погодных сервисов, она будет опускаться до +2 градусов.

Погода будет облачная с кратковременными дождями.

Тепло вернется

К выходным потеплеет, но среднесуточная температура пока не сумеет вернуться в свое климатическое русло. Настоящее и устойчивое тепло должно прийти после 20 мая. Дневная температура постепенно начнет приближаться к +20 градусам.

— Предварительные расчеты говорят о том, что в первых числах третьей декады температура начнет повышаться. Это произойдет не резко. К середине декады температура дорастет до нормальных значений: днем будет около 20 градусов, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А пока погода снизила пожарную опасность в регионе. Ранее «Призыв» сообщал, что с сегодняшнего дня, 16 мая, во Владимирской области отменили особый противопожарный режим.