Синоптики назвали сроки возвращения тепла

Тепло вернется во Владимирскую область. После двух холодных праздничных дней температура начнет повышаться. Завтра, 11 мая, погодные сервисы обещают +17 градусов днем. В последующие дни погода задержится в одном диапазоне — плюс 15-16 градусов.

Потеплеет со среды

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, тепло будет до конца недели. В среду придут воздушные массы с запада. Северный ветер поменяет направление. Ночные температуры также подрастут.

— Будет настоящая майская погода, — заключил синоптик.

Температура повысится до значений близких к норме.

Однако атмосферное давление будет пониженным, поэтому теплая погода будет сопровождаться облачностью и небольшими дождями. Солнце начнет показываться из-за туч ближе к концу недели.

Пока же завершение продолжительных майских выходных дней будет холодным. Сегодня днем ожидается не выше +9 градусов и дождь. Дискомфорта добавит и порывистый ветер.

Майская жара впереди

Ранее синоптики прогнозировали, что мощное потепление, которое ознаменует приход настоящей весны, придет в Центральную Россию только в середине мая. Ночная температура достигнет комфортных отметок плюс 7-12 градусов. При этом в разгар дня погода и вовсе будет напоминать июньскую: ожидается до плюс 20 градусов.

Наступление климатического лета, то есть переход среднесуточной температуры воздуха через +15 градусов и выше, произойдет в последние дни мая.