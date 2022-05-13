Сильный ветер и грозу обещали во Владимирской области вечером

Сильные дожди и грозы ожидаются в целом ряде регионов России. Среди них и Владимирская область, сообщает синоптики. Свое предупреждение сделало и Главное управление МЧС России по Владимирской области: до конца дня будет очень ветрено.

Опасная погода

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца сегодняшнего дня, 13 мая, на территории Владимира и местами по области ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что непогода повысит риски возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и связи, авариями на объектах энергоснабжения, обрушением ветхих конструкций, падением деревьев.

Жителей региона просят быть осторожнее.

Об опасной погоде в ряде регионов России предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Если говорить о сложной погоде, то 13 мая в Архангельской и Вологодской областях, а затем в Ярославской, Ивановской, Владимирской областях, а также на юге Поволжья будут сильный дождь и гроза, — цитирует ТАСС слова синоптика.

Случится ли гроза в нашем регионе, с точностью сказать сложно. Хотя небо затянуло тучами, через которые пробиться солнцу удается лишь на короткое время.

А что в выходные?

Погодные сервисы грозу не прогнозируют, только дожди. По данным центра погоды «Фобос» осадки сохранятся и в выходные. Влияние оказывает мощный атлантический циклон, несущий огромный запас влаги, поясняют метеорологи.

Днем в субботу и в воскресенье прогнозируется до +17 градусов, в ночные часы – до +8 градусов. Но из-за ветра будет казаться, что на улице прохладнее, чем есть на самом деле.

Ранее синоптики прогнозировали, что мощное потепление, которое ознаменует приход настоящей весны, придет в Центральную Россию только в середине мая. Ночная температура достигнет комфортных отметок плюс 7-12 градусов. При этом в разгар дня погода и вовсе будет напоминать июньскую: ожидается до плюс 20 градусов.