Шефство над мемориалом на месте гибели Юрия Гагарина возьмет Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» возьмет шефство над мемориалом на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина в Киржачском районе. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Оценить объем работ

Глава региона рассказал, что 27 мая он провел рабочую встречу с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Обсуждали, в том числе, вопрос развития мемориала. В ближайшее время в Киржачский район приедут специалисты госкорпорации.

Реконструкцию мемориала проводят уже на протяжении шести лет.

— Мы договорились о том, что Роскосмос возьмет шефство над мемориалом. Дмитрий Рогозин пообещал выслать специалистов на мемориал, посмотреть объем работы. И если мы договоримся и получим поддержку, то в ближайшие год-полтора сможем сделать модернизацию благоустройства, завершить стелу с МиГ-29 и построить если не музей, то хотя бы восстановить сгоревший домик космонавтов, — сказал глава региона.

Ранее рассматривался вариант, чтобы комплекс у деревни Новоселово передать в федеральную собственность. Эту идею Александр Авдеев назвал хорошей, но слабореализуемой. Нужно исходить из того, что действительно можно сделать.

Музей космонавтики

А сделать можно, например, музей космонавтики. Он тоже в планах у руководства области. Однако, по мнению Александра Авдеева, экспозицию уместнее организовать в Киржаче, а не рядом с местом гибели Гагарина и Серегина, как рассчитывалось изначально.

За последние годы Киржач очень преобразился, в городе создается туристическая инфраструктура. Новый музей мог бы стать дополнительной точкой притяжения.

— Уже есть договоренность о том, что экспонаты для музейной экспозиции «Роскосмос» будет нам потихоньку передавать. В город приезжает много туристов, музей пользовался бы спросом, — подчеркнул Александр Авдеев и предложил обсудить место строительства с жителями Киржача.

Юрий Гагарин и его летный наставник Владимир Серегин погибли около деревни Новоселово Киржачского района 27 марта 1968 года во время тренировочного полёта. В 1975 году на месте трагедии установили памятник — 16-метровую стелу в форме крыла самолета. Работала также экспозиция в гостевом Доме космонавтов. В 2019 году он сгорел.

С 2016 года по инициативе дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова началась реконструкция мемориала, в ходе которой установили постамент для истребителя МиГ-29, построили входную группу, трибуну для торжественных мероприятий, храм-часовню и 20 гранитных стел, посвященных первым советским космонавтам.