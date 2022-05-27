Семьям с детьми-студентами сохранят статус многодетных

Более полутора тысяч семей с начала следующего года смогут сохранить статус многодетных, если их дети учатся на очном отделении в вузе до 23-х лет включительно. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. Этот шаг даст возможность таким семьям получать несколько видов социальной поддержки.

Поддержка при 18+

Во многих семьях — многодетных и не только — дети старше 18 лет, обучаясь в вузах, продолжают жить с родителями. Они полностью остаются на обеспечении пап и мам. Некоторые успевают работать, но, как правило, этих доходов им все равно не хватает на самостоятельную жизнь.

— На реализацию новой меры соцподдержки потребуются дополнительные бюджетные расходы — по предварительным расчетам порядка 78 миллионов рублей в год. Но это те деньги, которые можно считать инвестициями в будущее региона, — прокомментировал решение депутатов председатель социального комитета ЗС Сергей Бирюков. — Благополучие семей с детьми — приоритетная задача государства и органов власти на всех уровнях.

В регионе около 14 тысяч многодетных семей, из них почти 10 тысяч — малообеспеченные.

Сейчас многодетные семьи имеют льготы на проезд и питание, на лекарственное обеспечение, на дошкольное образование, оплату коммунальных услуг, проинформировал департамент соцзащиты населения администрации области. В этом году на данные виды поддержки для многодетных направлено 462 миллиона рублей.

Трудная льгота

Одна из самых распространенных и наиболее популярных видов меры поддержки — бесплатное предоставление земельных участков. К примеру, во Владимире свыше 1000 семей получили такие наделы.

Правда, многие вынуждены были продать новую собственность. К участкам ведут грунтовые дороги, нет ни газа, ни воды, ни света. Всем этим должны обеспечить муниципалитеты, но средств не хватает. В итоге семьям приходится выкручиваться самостоятельно, что многим не по карману.

Везде деньги: на коммуникации, на строительство дома, на его отделку, на оформление документов… Семьям приходится судиться, чтобы добиться от администрации обещанной транспортной и инженерной инфраструктуры. Но и тогда в администрациях зачастую находят отговорки, а не способы реализации своих обязательств.