Сбербанк увеличил процентную ставку при первом открытии «Накопительного счёта»

С 25 мая клиенты Сбербанка, впервые открывающие «Накопительный счёт», получат надбавку к базовой ставке в 2 процентных пункта. Если прежде, начиная с 30 сентября 2020 года, у них не было «Накопительного счёта», то в течение трёх месяцев после его открытия они будут получать повышенную ставку 11% годовых.

Чтобы получать высокую ставку, необходимо хранить на «Накопительном счёте» от 3000 рублей до 1 миллиона рублей. Если минимальный остаток на счёте ниже 3000 или больше 1 миллиона рублей, ставка составит 0,01%.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Мы продумываем и выверяем свои решения и создаем продукты так, чтобы они были надёжными и вызывали ваше доверие. Мы продолжаем развивать наш популярный продукт «Накопительный счёт». Это своего рода «гибрид» вклада и счёта: высокой процентной ставкой он напоминает вклад, а гибкостью управления средствами на нём — счёт. С 25 мая при первом открытии «Накопительного счёта», появилась возможность получать по нему повышенную ставку — 11% годовых. Деньги на такой счёт можно положить в любой момент, равно как и снять средства, если они понадобились. С учётом ставки 11% годовых, это отличный способ получать доход от временно свободных средств — и при этом распоряжаться ими без ограничений».

«Накопительный счёт» — это сберегательный продукт, сочетающий в себе достоинства банковского вклада и счёта. Он позволяет получать хороший доход, однако, в отличие от обычных вкладов, не содержит никаких ограничений на пополнение и снятие средств (на счету может быть любая сумма, включая ноль рублей) и является бессрочным.

Подробнее о продукте «Накопительный счёт» — на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк