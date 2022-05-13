Сбербанк рассказал риэлторам Владимирской области о новых возможностях на рынке недвижимости

Сбербанк во Владимире провел семинар для риэлторов региона. Мероприятие посетило более 50 участников — профессионалов рынка недвижимости.

В качестве спикеров перед аудиторией выступили представители УФНС по Владимирской области, застройщики ИЖС, а также эксперты по ипотечному кредитованию Сбербанка.

В ходе встречи участники обсудили изменения на рынке недвижимости и новые возможности покупки первичного и вторичного жилья. Эксперты Сбера подробно рассказали о программах Господдержки, Семейной ипотеки на приобретение и строительство жилого дома. Отдельно спикеры затронули темы Сервиса безопасных расчетов и Электронной регистрации недвижимости, которые во многом упрощают процессы покупки жилья. Кроме того представители УФНС Владимирской области подробно рассказали об изменениях в налогообложении при сделках с недвижимостью, а также ответили на вопросы риэлторов.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«На площадке Сбера нам удалось провести уникальное мероприятие по взаимодействию между лидерами рынка недвижимости, представителями УФНС и экспертами ипотечного кредитования. По итогу встречи все участники смогли расширить свой уровень знаний о современных трендах сферы строительства и жилья, подкрепив их правовыми нормами. Подобные мероприятия всегда помогают найти новые решения для клиентов, которые хотят приобрести жилье своей мечты в нашем регионе, поэтому мы обязательно повторим встречу с экспертами».

ПАО Сбербанк