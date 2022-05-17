Сбербанк продолжает снижать ставки по кредитам для бизнеса

Ставки по кредитам для малого и микробизнеса в банке снижают второй месяц подряд.

Поддержка малого и среднего бизнеса, в котором в России занято более 25 млн человек, является ключевой задачей на уровне государства. Именно поэтому крупнейший банк страны Сбербанк постоянно дорабатывает свои кредитные продукты, делая использование заёмных средств более доступным. Так, теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица, относящиеся к малому и микробизнесу, могут получить финансирование по ставке от 16% годовых. Такие условия распространяются на предприятия, годовой размер выручки которых не превышает 400 млн рублей. Более того, если профиль и размер бизнеса подходят под условия государственных программ, кредит в банке обойдётся ещё дешевле.

Как отмечает Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка, в банке обслуживается около 2,8 млн активных клиентов малого и микробизнеса. Поэтому банк регулярно совершенствует собственные программы кредитования и активно участвует в льготных государственных программах. Важно, что ценовые параметры кредитов постоянно актуализируются исходя из рыночной ситуации. И сейчас в банке наблюдается мощный тренд на снижение ставок по кредитам для бизнеса, которое с апреля 2022 года составило уже 5–6 процентных пунктов в зависимости от вида кредита.

Помимо кредитной поддержки банк предлагает клиентам и другие выгодные решения для развития бизнеса. Это и специальные пакеты услуг для предпринимателей, в которых собраны самые актуальные продукты и сервисы для различных категорий клиентов, и отраслевые решения для предприятий, занятых в определенных сферах деятельности, и удобные сервисы для самозанятых граждан и другие выгодные продукты.

ПАО Сбербанк