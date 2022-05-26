Сбербанк организовал общественный тур в поддержку владимирских предпринимателей

Необычно решили отметить День предпринимательства во Владимирском отделении Сбербанка. Чтобы наглядно продемонстрировать поддержку бизнес-сообщества в регионе, Сбербанк организовал общественный тур, который объединил представителей власти, общественных организаций и журналистов.

В деловой миссии с предпринимателями приняли участие:

— Нестеров Александр Николаевич, директор ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатора»;

— Захаров Александр Олегович — председатель Владимирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Участники мероприятия посетили производственные площадки владимирских предпринимателей – Дмитрий Рябинин показал швейное производство спортивной и повседневной одежды «VaxterFive», Дмитрий Рабоволик, генеральный директор компании «Флора центр», повел экскурсию по территории бизнес-центра «Фабрика», Андрей Абрамов, генеральный директор ООО «Драфт и Крафт», рассказал об импортозамещении на примере своего бизнеса, Денис Найденов познакомил гостей с мидиями от проекта «Middle».

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Я поздравляю предпринимателей Владимирской области с профессиональным праздником. Для Сбера всегда является важным выстраивание работы со всеми бизнес-партнерами, помощь в развитии в виде персонализированных решений. Именно поэтому на сегодняшнем мероприятии мы предложили предпринимателям объединиться и стать еще ближе друг к другу, показали интересные производства и необычные бизнес-модели. Мы всегда готовы поддержать малый бизнес, выступая надёжным партнёром. Ведь от успеха каждого нашего клиента складывается не только наш успех как банка, но и успех всей страны в целом».

Александр Нестеров, директор ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатора»:

«Для предпринимателей важно встречаться в неформальной обстановке для обсуждения лучших практик, ведь именно в беседе в нужный момент можно посоветовать свою услугу, так и появляются интересные коллаборации в бизнесе. Благодарю Сбер за возможность общения без галстуков для обмена мнениями и опытом».

Напомним, что ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, Сбер вместе с партнёрами подготовил ряд выгодных предложений для малого бизнеса. Ознакомиться с ними можно по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/day_p

Справочно:

Около 2 тысяч новых клиентов открыли расчетные счета во Владимирском отделении Сбербанка с начала 2022г.

28 компаний используют платформу управления онлайн торговлей InSales. Это единый инструмент для всех каналов продаж: свой сайт, маркетплейсы, социальные сети и мессенджеры.

В рамках реализации государственной программы поддержки малого предпринимательства «МЭР» владимирским предпринимателям было выдано 57 млн.рублей.

ПАО Сбербанк