Сбербанк одобрил бизнесу Владимирской области льготное кредитование на сумму более 8,4 млрд рублей

Владимирское отделение Сбербанка одобрило бизнесу более 11 млрд рублей в рамках программ льготного кредитования по мерам господдержки, которые были запущены с февраля 2022 года. Сумма заключенных кредитных договоров по льготным программам превысила 8,4 млрд рублей.

По программе Минпромторга для кредитования системообразующих предприятий Владимирской области заключено договоров на сумму 7,4 млрд рублей.

По программе Минсельхоза для поддержки системообразующих предприятий региона одобрено 1,5 млрд рублей кредитов.

По программам поддержки малого бизнеса Сбербанк одобрил заявок и заключил кредитных договоров на сумму порядка 630 млн рублей.

Кроме этого, владимирским компаниям малого и микробизнеса Сбербанк провел реструктуризацию действующих договоров на сумму более 406 млн рублей. Для остальных сегментов (средние, крупные, крупнейшие клиенты) Сбербанк произвёл реструктуризацию на сумму более 8,3 млрд рублей.

Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня важно помочь предпринимателям адаптироваться в изменившихся условиях, найти точки роста. Поддержка бизнеса и сохранение рабочих мест, как гарантия обеспечения качества жизни, – наша приоритетная задача. Команда Сбербанка готова оказывать поддержку как в рамках государственных мер, так и по собственным программам».

ПАО Сбербанк