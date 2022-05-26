Сбер принял участие в Открытом форуме социальных предпринимателей Владимирской области

Открытый форум социальных предпринимателей Владимирской области собрал на своей площадке более предпринимателей из регионов России. Форум стал площадкой для общения состоявшихся и начинающих социальных предпринимателей с представителями власти, институтов поддержки бизнеса, банковскими сообществами, активистами общественных движений. В рамках мероприятия участники обсудили роль социального предпринимательства в экономике страны (Владимирской области), меры поддержки социальных предпринимателей, важность системного подхода в решении проблем социальных предпринимателей и самозанятых с инвалидностью, а также общероссийские тенденции в этой сфере.

Среди участников форума выступил Константин Львов, руководитель направления Дивизиона «Корпоративные Клиенты 360» ПАО Сбербанк. В ходе сессии предприниматели смогли познакомиться с бесплатной онлайн-программой Сбера по развитию бизнес-навыков «БизнесКласс». Программа призвана помочь начинающим предпринимателям и собственникам бизнеса в запуске и развитии своего дела. Недавно на платформе появился курс «Социальное предпринимательство», запущенный совместно с Московской школой управления «Сколково». Эксперты, предприниматели и инвесторы рассказывают о социальном воздействии бизнеса, финансовых ресурсах, маркетинге и продвижении, социальном капитале и получении социальных инвестиций для таких компаний. Доступ к онлайн-платформе бесплатный после регистрации.

Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением ПАО «Сбербанк»:

«Сегодня важно помочь социальным предпринимателям адаптироваться в изменившихся условиях, найти точки роста. Поддержка бизнеса в регионе – наша приоритетная задача. Команда Сбербанка готова оказывать поддержку как в рамках государственных мер, так и по собственным программам. Мы заинтересованы в развитии проектов социальных предпринимателей, ведь их идеи максимально направлены на улучшение городской среды и формирование новых сервисов и услуг для всех категорий населения».

В завершении форума прошли нетворкинг-сессии, где участники смогли пообщаться друг с другом, а также с приглашенными экспертами – обсудить свои бизнес-идеи, найти новых партнеров, чтобы усилить свой действующий или потенциальный бизнес-проект.

ПАО Сбербанк