Сбер помог открыть «Дорогу стартапам» во Владимирской области

Впервые во Владимирской области прошел конкурс «Дорогу стартапам», организованный при поддержке ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» и регионального Департамента предпринимательства. Участниками могли стать действующие субъекты малого и среднего бизнеса Владимирской области. На сайте конкурса startup-road.ru было собрано более 60-ти заявок.

В рамках конкурса после заочного отбора 30 участников прошли обучение. Была проведена насыщенная программа по разработке инвестиционной презентации: разобрали правила презентации проекта, бизнес-модель компании, маркетинговые стратегии, основные этапы и контрольные точки проекта, основные финансовые показатели проекта, а также правила публичной презентации, что является важным при защите своей идеи.

В составе жюри были независимые эксперты: Сергей Сидорин, директор департамента предпринимательства Владимирской области; Александр Нестеров, директор Государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес-инкубатор», Алла Матюшкина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимирской области, Сергей Кирьянов, вице-президент ТПП Владимирской области, Максим Быстров, председатель Молодежной думы при Законодательном Собрании.

До финала были допущены 14 проектов. Проект Ирины Жеребкиной «Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей» занял первое место. Вторую позицию жюри отдали проекту Дениса Кушинова «Ильинский острог». «Бронза» у Артема Лукашенко с нетрадиционным представлением блюд. Четвёртое место занял проект команды Светланы Лазаревой — экскурсии на воздушных шарах и аэролодках.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«На протяжении всего конкурса участники смогли получать ценные рекомендации от наставников, среди которых выступили эксперты Владимирского отделения Сбербанка. Сегодня важно оказывать всестороннюю поддержку бизнесу, — как финансирование, так и консультации, и наставничество. Предприниматели, у которых мы были экспертами, успешно защитили свои проекты, и в скором времени уже выйдут на рынок товаров и услуг в нашей области. Разумеется, желаем всем участникам успехов в реализации проектов и идей».