Сбер отмечен высшей наградой FRG за лояльность зарплатных клиентов

Сбер признан банком с самой высокой лояльностью зарплатных клиентов в стране. Такие данные приведены в исследовании Frank Research Group «Рынок зарплатных проектов — 2022», по итогам которого впервые были названы лучшие продукты банков в области зарплатных проектов (премия Frank Payroll Awards). Сбер получил высшую награду премии в номинации «Высокая лояльность зарплатных клиентов».

Мы уделяем первостепенное внимание пользовательскому опыту наших зарплатных клиентов. Поэтому, получая зарплату в Сбере, люди одновременно получают доступ к широкому спектру привилегий, дающих дополнительную выгоду от сотрудничества с банком. Это сниженные ставки по кредитам, скидки по страховым продуктам, бонусы в различных компаниях экосистемы Сбера и уникальный сервис «Деньги до зарплаты», который позволяет на один месяц взять взаймы до половины зарплаты по низкой ставке. Все эти привилегии собраны в разделе «Поступления» мобильного приложения СберБанк Онлайн (6+), что обеспечивает быстрый доступ к ним. Мы рады, что и наши клиенты, и эксперты Frank Research Group высоко оценили нашу работу с зарплатными проектами, и продолжим совершенствовать все процессы и сервисы, связанные с обслуживанием зарплатных клиентов

Екатерина Гарцева

Директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка

Исследование Frank Research Group «Рынок зарплатных проектов — 2022» даёт самое полное представление о рынке зарплатных проектов, включая оценку объёмов рынка и долей участников, обзор тарифов, продуктового предложения и функциональности дистанционных каналов взаимодействия с клиентом, оценку клиентского опыта и анализ бизнес-показателей банков. Оно проводилось с помощью анкетирования розничных клиентов зарплатных проектов, онлайн-опроса компаний — клиентов зарплатных проектов, экспертных интервью с банками, анализа данных банков и метода «тайных покупок».

ПАО Сбербанк