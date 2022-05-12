С 18 мая обманутым дольщикам из Юрьевца откроют запись на компенсации

Обманутые дольщики из Юрьевца станут первыми получателями компенсаций от федерального Фонда развития территорий. Хотя дом № 17 на улице на Всесвятской, где они покупали квартиры, построен, три десятка семей вместо жилья в нем получат деньги.

Решили в Москве

Решение о выплате компенсаций взамен предоставления квартир принял наблюдательный совет Фонда развития территорий (ФРТ). Раньше эта структура называлась фонд по восстановлению прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Такую же организацию создали и на региональном уровне, но за год существования зримых результатов ее деятельности не замечено. И в этот раз тоже все решили на федеральном уровне.

Наблюдательный совет ФРТ выделил 2,3 миллиарда рублей на компенсации дольщикам.

— Приняли решение помочь ещё 716 дольщикам. Они купили жильё в 15-ти домах и, к сожалению, пострадали от недобросовестных застройщиков, которые квартиры не достроили и не передали. Эти дольщики получат компенсации, — сказал заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Дома, рассмотренные наблюдательным советом ФРТ, находятся в десяти регионах, в том числе нашей Владимирской области. Свои обязательства перед дольщиками не выполнили 12 застройщиков.

Выплаты с учетом реалий

Строительную компания «Импэкс», строившую дом в Юрьевце, признали банкротом. Всеми делами с обманутыми дольщиками занимается сейчас конкурсный управляющий, назначенный судом.

Для получения возмещения участник долевого строительства нужно заполнить заявление на сайте фонда. Функция заработает с 18 мая. Все дольщики переживают относительно суммы выплат. Ведь за годы ожиданий вложенные средства обесценились.

Однако компенсацию обещают рассчитать с учетом нынешних реалий. Фонд назначит оценщиков, которые проведут анализ рыночной стоимости квартир. Во всяком случае, именно таким должен быть порядок выплат, судя по официальной информации на сайте фонда.

…Во Владимирской области осталось четыре проблемных объекта. Все они находятся в городе Владимире. С домом «с лишними этажами» в Коммунаре вопрос более-менее прояснился. Там готовятся к демонтажу кровли. А вот по дольщикам со Школьного проезда и с улицы Музейной оперативной информации пока нет. На сайте «дом.рф» значится, что эти объекты на рассмотрении Фонда развития территорий.