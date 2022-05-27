«Ростелеком» помог оградить от вредоносного контента 24 тысячи семей во Владимирской и Ивановской областях

Более 24 тысяч клиентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях подключили сервис «Родительский контроль», который помогает обезопасить детей в цифровом пространстве. Только с начала года услугу выбрали более трех тысяч абонентов цифрового провайдера. Чаще всего сервисом пользуются жители Владимира, Иванова, Коврова, Шуи и Мурома.

«Родительский контроль» позволяет держать в поле зрения все устройства, с которых дети выходят в интернет (смартфон, планшет, компьютер). Взрослый может отслеживать активность ребенка в Сети: сколько времени он проводит у экрана гаджета, какие сайты посещает. Для неприемлемых сайтов можно включить блокировку. Сервис определяет местоположение своего хозяина и присылает уведомление на смартфон родителей, если ребенок вышел за пределы обозначенного в программе периметра. Также можно получать информацию о звонках и SMS, поступающих на детский телефон.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Современные дети много времени проводят в интернете. Это нужно просто принять как факт. Прямые запреты обычно ни к чему не приводят и только портят отношения с ребенком. Однако в Сети детей могут поджидать разные неприятные вещи, от которых они не смогут защититься в силу своей наивности и плохого знания основ цифровой безопасности. Выход есть: благодаря “Родительскому контролю” можно ненавязчиво контролировать тот контент, который попадает в поле зрения ребенка. А еще есть возможность удаленно присмотреть за детьми: приложение отслеживает местоположение телефона».

Инна Романова, пользователь сервиса «Родительский контроль»:

«Детям всегда будет интереснее играть, чем учиться. Но бездумное проведение времени перед экраном наносит вред здоровью. Вот и моя дочь-третьеклассница часто теряет контроль над действительностью во время онлайн-игр. Долго пыталась решить проблему уговорами и даже наказаниями. А потом узнала от подруги про сервис “Родительский контроль”. Подключили услугу, установили определенный временной интервал, в который интернет доступен ребенку. После того как время вышло, девайс перестает подключаться к Сети. Теперь и уроки всегда сделаны, и в комнате прибрано, и даже новое хобби появилось».

Ограничить доступ ребенка к нежелательному контенту можно и на ТВ. В видеосервисе Wink родители могут бесплатно установить возрастные ограничения и пин-код для безопасного доступа к каналам.

Для активации «Родительского контроля» в видеосервисе Wink необходимо зайти во вкладку «Текущий профиль», поставить «галочку» на профиле «Детский» и самостоятельно установить возрастное ограничение (6+, 12+, 16+ или 18+). Родители могут лимитировать время просмотра в видеосервисе Wink, чтобы ребенок долго не засиживался перед телевизором.

Получить подробную информацию об услугах компании и оставить заявку на их подключение можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 ОГРН 1027700198767 зарегистрировано по юридическому адресу 191002, город Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15.