«Ростелеком» модернизировал интерактивную систему памятника диктору Левитану во Владимире

«Ростелеком» совместно с администрацией города Владимира и ООО «Интернет Сервис Центр» модернизировал интерактивную систему памятника диктору Юрию Левитану во Владимире. Провайдер развернул на территории Левитановского сквера Wi-Fi, обеспечив парк бесшовным беспроводным доступом в интернет на скорости до 1 Гбит/с. Сеть выдержит до 100 одновременных сессий. Все работы были проведены оператором бесплатно.

Скульптурная композиция представляет собой реконструкцию сцены на улицах тылового Владимира в годы Великой Отечественной войны. Дедушка и внук вслушиваются в голос Левитана, звучащий из репродуктора. Причем репродуктор – не декоративный. По замыслу авторов, каждый желающий может прослушать голос Левитана. Для этого нужно поднести смартфон к QR-коду, кликнуть на него и, перейдя на сайт, выбрать один из десяти фрагментов.

Памятник открыт семь лет назад, в канун 70-летия Великой Победы. В этом году руководством города было принято решение модернизировать культурный объект.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Не ошибусь, если скажу, что памятник в Левитановском сквере – одна из популярнейших достопримечательностей нашего города. Однако после семи лет эксплуатации инженерному и компьютерному оборудованию, воспроизводящему аудиофайлы с голосом Юрия Борисовича Левитана и раздающему Wi-Fi-сигнал, потребовался ремонт. Накануне майских праздников — Дня Победы и Дня радио — мы решили привести интерактивную систему скульптуры в порядок. Отдельное спасибо партнерам, которые помогли в ремонте микрокомпьютера. Некоторые части не подлежали восстановлению, а достать сходные из-за санкций не представлялось возможным. Решение нашлось: их напечатали на 3D-принтере».

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира:

«7 мая 2015 года, в день открытия памятника Юрию Левитану, глава города Владимира Андрей Шохин сказал, что Левитановский сквер обязательно станет местом притяжения горожан и туристов. Именно так и происходит. Люди приходят сюда, чтобы вдохнуть особую атмосферу, которая наполняет сердце гордостью за нашу страну, за наш город и его лучших людей. Отдельная благодарность компании “Ростелеком”: интерактивный памятник работает – и голос легендарного диктора и сегодня звучит на его малой родине, во Владимире».