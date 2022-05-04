Репетиция парада и День Победы внесут изменения в работу транспорта

На время подготовки и празднования Дня Победы во Владимире поменяет маршруты общественный транспорт. Изменения коснутся автобусов и троллейбусов, следующих через площадь Победы.

До Золотых ворот

Ранее «Призыв» уже сообщал о перекрытии движения по центральным улицам Владимира 4, 7 и 9 мая. Напомним, что сегодня и 7 мая проехать по проспекту Ленина будет нельзя с 20.00 до 22.00. Автомобилистам предложили пути объезда, а маршруты общественного транспорта скорректировали.

Троллейбусы №1,5,7,8 будут доезжать только до Золотых ворот.

Автобусные маршруты, следующие через площадь Победы, поедут в объезд по улицам Разина, Д. Левитана, Ново-Ямскую, Ново-Ямской переулок.

Остальные маршруты общественного транспорта работают без изменений.

В День Победы

Непосредственно в День Победы, 9 мая, движение транспорта в городе будут перекрывать трижды. Маршруты общественного транспорта поменяются из-за этого следующим образом.

С 8.00 до 13.00 движение троллейбуса №2 приостановят, а троллейбусы №1,2,5,7,8 будут также доезжать только до Золотых ворот.

Автобусные маршруты:

№ 1С — Золотые ворота — ул. Гагарина — ул. Горького — Сельцо.

№ 5 — Ново-Ямской пер. — ул. 9 Января — ул. Красноармейская — проспект Строителей — ул. Горького — Октябрьский проспект — ул. Дзержинского — ул. Дворянская — ул.Б.Московская — ул.Гагарина — Центральный рынок — ул.Горького — проспект Строителей — ул.Красноармейская — ул. 9 Января — Ново-Ямской пер.

№ 9С Полянка — ул.Горького — ул.Мира — Октябрьский проспект — ул.Дзержинского — ул.Б.Московская — ул.Гагарина — ул.Горького — Полянка.

№ 11С — Разрывной:

ул.Элеваторная — ул.Чапаева;

Гипермаркет «Глобус» — Рябинка.

№ 12С — мкр. Мостострой — ул.В.Дуброва — проспект Ленина — ул.Чапаева.

№ 14 — Гипермаркет «Глобус» — Рябинка.

№ 15 — Энергетик — ул.Лакина — ул.Горького — ул.Гагарина — ул.Б.Московская — ул.Добросельская — ул.Егорова — ул.Комиссарова — ул.Безыменского — Гипермаркет «Глобус».

№ 16С — Бухолово — Золотые ворота.

№ 17 — завод «Точмаш» — ул.Мира — Золотые ворота.

№ 20С — Пиганово — ул.Лакина — ул.Горького — ул.Мира — ул.Куйбышева.

№ 21С — Энергетик — ул.Лакина — ул.Горького — ул.Мира — ул.Куйбышева.

№ 22 — с.Спасское — ул.Лакина — ул.Горького — ул.Гагарина — ул.Б.Московская — ул.Добросельская — Суздальский проспект — ул.Комиссарова — ул.Безыменского — Гипермаркет «Глобус».

№ 22С — с.Спасское — ул.Чапаева.

№ 23 — ул.Куйбышева — Рябинка.

№ 24С — Разрывной:

Гипермаркет «Глобус» — Рябинка;

ул. 3-я Кольцевая — ул.Чапаева.

№№ 25, 26 — Разрывные:

Юго-Западная — ул.Чапаева;

ул.Куйбышева — Золотые ворота.

№ 27 — Разрывной:

ул.Мостостроевская — ул.Чапаева;

ул.Растопчина — Золотые ворота.

№ 28 — Рябинка — проспект Строителей — ул.Горького — ул.Мира — ул.Усти на Лабе — Б.Московская — Золотые ворота.

№ 29С — Энергетик — ул.Чапаева.

№ 32 — Т/к «Тандем» — Рябинка.

№ 33С — Пиганово — ул.Чапаева.

№№ 6С и 36 — на время проведения праздничных мероприятий работать не будут.

С 21.00 до 23.00 троллейбусы №1,5,7 и 8 будут доезжать также до Золотых ворот, а автобусы, следующие через площадь Победы, поедут в объезд по улицам Разина, Д. Левитана, Ново-Ямскую и Ново-Ямской переулок.

9 мая с 11.30 до 13.15 также изменят автобусные маршруты, следующие через улицу Мира, на участке от улицы Усти-на-Лабе до улицы Б. Нижегородская. Они поедут в объезд через Усти-на-Лабе.