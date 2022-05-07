Рассаду овощей и цветов начал продавать в новом павильоне комбинат «Тепличный» 

Рядом с садовым центром «Тепличный» на Куйбышева,32 комбинат открыл новый павильон. Там продают рассаду овощей и цветов. Местная продукция пользуется большим спросом — почти всегда очереди. Садоводы уверены, что качество оправдает ожидания.

Широкий выбор

— Мы готовы к продажам овощей: перца, капусты, томатов, огурцов. Также выставим цветы сортов агератум, бархатцы, петунии, бегонии, гортензии. Комбинат выращивает гибриды, проверенные временем и потребителем, при этом расширяет ассортимент. Активная продажа идёт в мае-июне, — сообщил «Призыву» зам. директора «Тепличного» Василий Васильев.

«Тепличный» планирует продать 500 тысяч штук рассады овощей и цветов.

Сроки посева рассады владимирское предприятие специально разбило по неделям, чтобы ассортимент садовых культур поддерживался постоянно. Выбор цветов огромный. Есть цинерарии, цинии, астры, бархатцы, петунии, бальзамины, герань, бегонии. Продают поштучно — по 70 рублей и в кассетах по 6 штук – по 175 рублей.

Не менее разнообразный ряд рассады овощей. Огурцы, томаты, баклажаны, тыква, кабачки, перцы. Цена — от 32 до 52 рублей за штучку.

В праздники работают

— Условия тепличного комбината с его световым и температурным режимом, влажностью, профилактикой от болезней, грамотными подкормками и прочими агропремудростями – это идеальная среда для появления здоровой рассады. Мы уделяем большое внимание почвенным смесям для выращивания рассады и карантинным мерам, что очень важно для растений, — сообщили «Призыву» в комбинате «Тепличный».

Садовый центр и рассадный павильон работают все праздники. Ассортимент постоянно пополняется. Тут же можно купить свежие овощи и зелень из теплиц.

Огурцы стоят от 89 до 195 рублей за килограмм в зависимости от сорта и класса, томаты – от 139 до 269 рублей. Лук, кинза, руккола, салат, петрушка, укроп – от 45 до 60 рублей.