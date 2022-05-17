Районам закупят 40 новых автобусов и троллейбусов

Он сказал: «Поехали!». По инициативе главы региона Александра Авдеева в муниципалитеты закупят 35 автобусов и 5 троллейбусов, сообщила пресс-служба обладминистрации. Вернее, большую часть транспорта уже закупили, так что можно говорить об этом в настоящем и даже прошедшем времени. А всего на эти цели в нынешнем году потратят 300 миллионов рублей — весьма внушительную сумму.

Новый транспорт

Рынок отрегулирует всё, думали раньше, но сфера общественных перевозок – особая. Частник, конечно, идёт туда, где выгодно, но колесить по районным дорогам, развозя бабушек по деревням, не будет — зачем работать себе в убыток? И потому заполнять нишу должны органы местной власти, либо крепко дотируя работу перевозчиков, либо организуя свои пассажирские предприятия.

А, к примеру, у Радужного даже выбора нет. Там несколько лет назад до Владимира и обратно бегали и муниципальные, и частные автобусы. Но прокуратура вмешалась: мол, закрытое образование, а тут какие-то непонятные частные перевозчики — прекратить! Остались только муниципальные автобусы, что, конечно, конечно, качество сообщения не улучшило, особенно в летний период, когда общественный транспорт толпами атакуют дачники, грибники и отдыхающие, которые хотят добраться до Улыбышевских карьеров.

Область муниципалитетам помогает. В частности, выделяя средства на покупку транспорта. В этом году по поручению главы региона Александра Авдеева на эти цели дают 300 миллионов рублей.

В восемь муниципальных образований купят 35 автобусов и 5 троллейбусов.

— Сейчас 30 из 40 машин уже закуплено, — сообщил и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков. — В Муроме, Гороховецком, Камешковском и Суздальском районах транспорт уже закупили полностью. Завершить процесс предстоит в Коврове, Ковровском, Меленковском и Селивановском районах.

Выход на линию

Особая история была во Владимире. «Призыв» постоянно освещал эпопею, связанную с приобретением 14 автобусов за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита. С четвертой попытки купить машины все-таки удалось и сейчас можно увидеть, как их обкатывают перед запуском на маршруты.

— Муниципалитетам следует максимально быстро завершить процедуры закупки, постановки на учёт и вывода на маршруты транспорта, ведь от этого зависит комфорт и доступность пассажирских перевозок населения, — обратился Александр Авдеев к руководителям ОМСУ. — При этом необходимо учитывать и экономику самих пассажирских перевозок — рентабельность маршрутов, их загруженность. Нужно получить обратную связь от населения, понять, какие направления действительно востребованы, и люди их давно ждут. Прошу глав внимательно изучить ситуацию, чтобы не столкнуться с убыточностью маршрутов.

Он также подчеркнул, что с рынка должны уйти недобросовестные «серые» перевозчики, пренебрегающие безопасностью граждан и не выплачивающие должным образом налоги. Этот вопрос глава региона взял на личный контроль.

— Эту непростую работу проведём с правоохранительными органами, ГИБДД и госавтонадзором в ближайший месяц. Нужно помнить, что транспортные перевозки должны быть, в первую очередь, безопасными. Тем, кто пренебрегает режимом труда и отдыха водителей, не уделяет внимание чистоте и комфорту пассажиров или нарушает прозрачность контрактации – не место на рынке, – подчеркнул врио губернатора.