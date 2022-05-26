Работы по замене труб сместились к «Золотому кольцу»

Во Владимире начали ремонт магистральных теплосетей. Один из участков — улица Чайковского. Трубопровод там с перерывами меняют уже шесть лет. В этом году фронт работ пройдет только по тротуарам и газонам. Дороги трогать не будут.

Финишные работы

Прозрачную оранжевую сетку (глухие заборы теперь не делают) натянули вдоль гостиницы «Золотое кольцо». Работы начали бойко. С обеих сторон от центрального входа в гостиницу выкопали траншеи, демонтировали старые трубы, завезли новые.

Работы завершатся 31 августа 2022 года.

Подробная информация по работам — на портале госзакупок. Проложат изолированные стальные трубы, укрепят стыки, установят отводы, проведут промывку и гидроиспытания трубопроводов. Протяженность участка — 294 погонных метра, стоимость работ — 19,4 миллиона рублей.

— Компания планирует завершить перекладку магистральной тепловой сети на улице Чайковского, реконструкцию тепловых сетей в районе улиц Тракторная, 850-летия г. Владимира и Никитина, перекладку подземным бесканальным способом тепловой сети вдоль улицы Безыменского и реконструкцию котельной Юго-Западного района города до начала отопительного сезона, — сообщила пресс-служба владимирского филиала «Т Плюс».

Дошли до площади Лазарева

Первый этап перекладки трубопровода по Чайковского начался в 2017 году. Тогда перекрывали проезжую часть у рынка. Затем были продолжительные ограничения в 2020 году.

Новый трубопровод положили под проезжую часть от пересечения с Даргомыжского до бывшего трансагентства. На следующий год работы вели по тротуару у экономико-технологического колледжа. А сейчас, наконец, дошли до площади Лазарева напротив гостиницы «Золотое кольцо».

— В этом году обновят оснащение 4-х котельных, переложат 25 километров тепловых сетей (в том числе на улице Чайковского), а также заменят 10 километров тепловой изоляции. Техническое перевооружение ожидает 23 участка наземных эстакад, 14 распределительных сооружений и пять зданий магистральных теплосетей, — обещают в компании «Т Плюс».

После выполнения ремонтных работ гарантируют оперативно восстановить асфальт и газоны. Стоит заметить, что объем работ в этом году увеличился. В 2021-м заменили 19 километров труб.