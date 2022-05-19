Пункты размещения переселенцев в детских лагерях закроют на лето 

До старта детской оздоровительной кампании во Владимирской области осталось две недели. Первые лагеря примут ребят на отдых 2-го июня. Лагеря «Олимп» в Собинском районе и «Березка» в Ковровском районе откроют первую смену с небольшой задержкой. Оттуда переводят пункты временного размещения вынужденных переселенцев. Люди, приехавшие из ДЛНР и Украины, летом будут проживать в отелях и гостиницах.

Новое решение

Пункты временного размещения в двух загородных лагерях развернули в марте. Закрывать их региональные власти поначалу не планировали. Но спрос на детский отдых в этом году оказался довольно большим.

— Мы ежегодно в первую смену ездим в «Олимп» нашей спортивной секцией. Нам зимой тренер уже сказал, что и в этом году поедем. И тут нам сообщают, что придется искать другие площадки для сборов. Дети, конечно, очень расстроились, — рассказывает Наталья, мама 12-летнего Максима.

В «Олимпе» проживали около ста переселенцев, в «Березка» — около сорока.

Поначалу в социальных сетях «Олимп» разместил информацию о том, что совместное проживание вынужденных переселенцев и детей невозможно. Поэтому летняя оздоровительная кампания не состоится. Но 18 мая в администрации области приняли другое решение.

Светлана Болтунова, директор департамента образования области:

В двух летних оздоровительных лагерях «Олимп» и «Березка» устроены пункты временного размещения.

Главой региона поставлена задача перевести граждан ЛНР и ДНР в другие пункты временного размещения.

Сейчас город Ковров переселил всех, кто находился в «Березке». Лагерь уже готовится к открытию. Он получил заключение от Роспотребнадзора.

В лагере «Олимп» проживает небольшое количество беженцев. Он тоже начнет свою работу, но чуть позже. Надо провести все необходимые мероприятия.

Первая смена будет, но начнется не на первой неделе, а чуть позже.

Людям, жившим в пунктах временного размещения, предоставили место в отелях, сообщили в департаменте.

Где отдохнуть

В итоге первая смена начнется в 27 загородных лагерях Владимирской области. Также откроются пять лагерей труда и отдыха.

На всех площадках в течение лета планируют проводить профильные смены. Всего их будет 121. Это «Юнармия», «Данко», «Искатель», а также смены по линии безопасности дорожного движения. Все они пользуются большой популярностью среди подростков, родители уже активно подают заявления. Есть и очередь.

Работающие родители получают скидку на загородный отдых своих детей. За путевки они платят до 20% от их реальной стоимости. Эта сумма не превышает пять тысяч рублей.

После оплаты путевки картой «Мир», зарегистрированной в программе кешбэка, родителям вернутся 50% от суммы. Но в департаменте образования советуют уточнять эту информацию у каждого конкретного центра отдыха.