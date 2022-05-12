Пропали заборы у аварийного здания военкомата во Владимире

Во Владимире на Ерофеевском спуске остановили демонтаж аварийного здания бывшего сборного пункта военкомата. Стоявшие рядом с ним ограждения убрали. И теперь ничто не мешает людям находиться возле постройки, которая того и гляди рухнет. Мэрия пояснила, что ограждения снял военкомат: здание принадлежит Минобороны. В военкомате это отрицают: здание, да, их, но заборчики – городские, город их и убрал.

Опасное здание

Ограждения, которые стояли вдоль склона, по которому люди поднимаются от Судогодского шоссе в центр города, пропали в майские праздники. Были — и нет. Взамен ни объявлений, предупреждающих об опасности пешеходов, ни сигнальных лент.

Между тем, здание бывшего сборного пункта пришло в еще более плачевное состояние, чем тогда, когда ограждения только установили. Это произошло в прошлом году. А с тех пор на аварийной постройке поработали военные, которые производили демонтаж.

Решением суда здание закрыли из-за аварийного состояния еще в 2015 году.

В каком состоянии находится экс-оборонный объект сейчас, даже подумать страшно. Ведь год назад, до начала работ, мэрия предупреждала, что нахождение рядом с ним очень опасно.

— Накренившиеся стены удерживают только подпорки, — писала пресс-служба администрации города в то время.

В мэрии неоднократно подчеркивали то, что хотя объект и не городской, администрация предпринимает все меры для заботы о горожанах. Например, перенесла остановку общественного транспорта, построила новый тротуар, сделала пешеходный переход… Но все же — почему нет ограждений?

Две версии

— Обратитесь к владельцу здания, — лаконично заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович на просьбу «Призыва» пояснить историю с исчезновением заборчиков.

«Призыва» так и сделал. И каково же было наше удивление, когда мы услышали версию второй стороны. Все ограждения убрала администрация города, сказали военные.

— Ограждения были не наши. Их забрал владелец. Мы регулярно вешаем предупреждающие объявления, но их все время кто-то срывает. Пока работы по разборке здания приостановлены. Мы направили заявку в Министерство обороны, ждем выезда специалистов, — пояснил представитель областного военкомата Сергей Воронин.

Заборчики забрали для перекрытия улиц во время праздничных мероприятий.

Осталось только определиться, где пребывают ограждения сейчас и когда их можно вернуть на место. А сделать это надо как можно быстрее, поскольку сама же администрация не раз стращала горожан тем, что здание дышит на ладан и представляет собой огромный риск для безопасности всех, к то рядом с ним находится. Такую же оценку дала городская комиссия ГО и ЧС. Или теперь волшебным образом что-то изменилось?

Пока, как в известной поговорке, спасение утопающих — дело самих утопающих. Но не все утопающие сознательные, а отвечать за них все равно кому-то надо.