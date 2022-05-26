Проблемные участки трасс во Владимирской области станут светлее

Проблемные участки федеральных трасс М-7 и Р-132 во Владимирской области станут светлее и безопаснее. Дорожники проведут масштабные работы по обновлению электроосвещения. Часть светильников уже отработали свой срок, другие — вышли из строя. А между тем плохая освещенность в разы увеличивает число аварий в темное время суток.

Где станет светлее?

На трассе М-7 «Волга» освещение обновят в населенных пунктах Покров, Аннино и Петушки. На обходе Владимира новые светильники установят на транспортных развязках у Юрьевца, Мостостроя, Коняево, Байгуш, Пенкино, а также на мостах через Клязьму и Судогду, уточняет пресс-служба Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

На трассе Р-132 «Золотое кольцо» во Владимире светильники заменят в микрорайоне Юрьевец, у поста ДПС, на пересечении Московского шоссе с проспектом Ленина и у поворота на Суздаль. Также новое освещение смонтируют в Боголюбово, на путепроводе в Лемешках, на мостах через Нерль и Клязьму (правый, по направлению на Владимир).

Работы пройдут в текущем и следующем году.

Отработавшее свой ресурс или поврежденное оборудование заменят на новые светодиодные светильники. Они экономичные, дают более яркий свет, туман и дождь им не помеха.

Работы по обновлению элементов линий электроосвещения запланированы на 2022 — 2023 годы. Всего на своих подведомственных трассах «Упрдор Москва – Нижний Новгород» обновит подсветку на 44 участках общей протяженностью 73 километра. Специалистам предстоит установить 4 789 светильников и заменить более 14 километров силового кабеля.

Ранее «Призыв» рассказывал, что наземные пешеходные переходы, расположенные на федеральных трассах Владимирской области, станут заметнее для водителей и безопаснее для пешеходов. Также на федеральных трассах появятся комплексы метеоконтроля и учета интенсивности движения. Оборудование позволит повысить безопасность, а также отслеживать состояние дорог. В зависимости от ситуации на сложные участки будут посылать дорожную технику.