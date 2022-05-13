Приют для бездомных животных во Владимире спроектируют специалисты из Липецка 

Каким будет первый государственный приют для безнадзорных животных, решит липецкая компания «Промгражданпроект». Она спроектирует и проведет инженерные изыскания. Этого подрядчика определили на торгах. На работу дали целый год. Приют разместят в промзоне Владимира. Его планируют построить к концу следующего года.

Опытная компания

Сейчас контракт в стадии подписания. Судя по информации на сайте подрядчика, компания «Промгражданпроект» имеет большой опыт работы. Выполняла она объекты и во Владимирской области — пристройку школы в Киржаче. Так что оснований переживать относительно успешного проведения работ, вроде бы, нет.

Площадь приюта составит 14,2 тысячи кв. метров. Приют рассчитан на 299 животных.

Компания должна разработать проект и смету будущего приюта, а также провести инженерно-геологические, инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания. За это ей заплатят 2,2 миллиона рублей.

— «Промгражданпроект» — это архитектурно-планировочный, строительный, теплотехнический, электротехнический, сантехнический, экологический, сметный отделы и технологическая группа. Более 14 областей работают с нами. Более 750 объектов выполнено за 19 лет успешной работы, — сообщает компания на своем сайте.

Объект на Мостостроевской

Подрядчика определили на торгах с первого раза. Специалисты выйдут на место работ этим летом. Участок находится сзади склада магазина по продаже техники на улице Мостостроевской.

Он максимально удален от жилых домов. Зато туда можно добраться на машине, рядом есть и остановка общественного транспорта, что удобно для волонтеров, которые смогут помогать бездомных животным и сотрудникам приюта.

Уже сейчас можно представить, каким будет приют. Центр ветеринарии подготовил подробную документацию. Приют разделят на несколько зон: административно-бытовую, производственную, зону содержания животных, зону хранения сырья и подстилки, зону хранения, обеззараживания органических отходов.

Административно-бытовое здание будет двухэтажным. В нем расположат смотровую, операционную, склад медикаментов, кабинет врача, стационар, изолятор, карантин.

— Вольеры для постоянного содержания спроектировать на 230 собак в индивидуальных вольерах и 10 вольеров для группового содержания. В составе павильонов для содержания собак предусмотреть дезинфекционно-моечное отделение. Вольеры для постоянного содержания кошек спроектировать на 5 голов для группового содержания и 1 вольер для группового содержания котят, — описывают заказчики работ.

На территории приюта предусмотрят площадки для выгула собак и кошек — отдельные и огороженные.

Можно считать, что эпопея с поиском места для будущего приюта закончилась. Ранее попытки построить его в Собинском или Суздальском районах закончились неудачей.

Предполагается, что в области появится еще пара приютов — в Коврове и Муроме. По предварительной информации, их будут строить в 2024 году.