Прием детских лагерей завершается во Владимирской области 

Во Владимирской области завершаются инспекционные визиты в загородные оздоровительные лагеря. Их проводят сотрудники МЧС России. Проверяют все лагеря без исключения. Завтра, 31 мая, последний день для рейдовых мероприятий.

Безопасность под контролем

На днях сотрудники отдела надзорной деятельности по Коврову, Ковровскому и Камешковскому району посетили детский оздоровительный лагерь «Солнечный», расположенный в сосновом бору на берегу реки Клязьмы.

Проверяющие в первую очередь обратили внимание на состояние путей эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения и работу пожарной сигнализации.

— К 31 мая инспекционные рейды будут совершены во все детские оздоровительные лагеря без исключения. Статистика показывает, что за последние 5 лет на данных объектах происшествий не допущено, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Детские лагеря проверяют не только с точки антитеррористической защищённости и пожарной безопасности. На особом контроле соблюдения санитарно-гигиенического законодательства.

Несмотря на снятие коронавирусных ограничений, препятствовавших проведению полноценной оздоровительной кампании в 2020 и 2021 годах, по-прежнему, большое внимание уделяется обработке помещений. Персонал пищеблоков также будет проходить тестирование, ранее сообщала директор департамента образования Владимирской области Светлана Болтунова.

С первых дней лета

До старта лагерного сезона осталось всего несколько дней. Первые лагеря примут ребят на отдых 2-го июня.

Всего в этом году будут работать 376 лагерей. 346 – это лагеря дневного пребывания, 25 — загородных и 5 лагерей труда и отдыха.

Кроме того, планируют проводить профильные смены. Всего их будет 121. Это «Юнармия», «Данко», «Искатель», а также смены по линии безопасности дорожного движения.

Отдохнуть в лагерях в 2022 году смогут около 52 тысяч детей.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в этом году во всех детских лагерях запускается новая программа воспитания — патриотическая. Утро будет начинаться с гимна страны. Прием детских лагерей завершается во Владимирской области