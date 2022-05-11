Праздники закончились. Когда будут следующие длинные выходные?

Продолжительные майские праздники и выходные закончились. Отдохнув два раза по четыре дня, владимирцы вместе со всей страной приступили к трудовой деятельности. Приятный момент: наступившая рабочая неделя — сокращенная.

Сегодня, 11 мая, — первый рабочий день. Также рабочие на этой неделе — четверг и пятница, 12 и 13 мая. Напомним, что и предыдущая трудовая неделя была короткой в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая.

Впереди новые праздники

Следующие длинные выходные ожидают нас в связи с празднованием Дня России. Праздник — 12 июня — выпадает на воскресенье. Выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. А следующая за ними рабочая неделя будет четырехдневной.

С учетом пятидневной трудовой недели в 2022 году будет 247 рабочих дней.

Последние длинные выходные перед новогодними праздниками будут только в ноябре, в связи с Днем народного единства. Отдохнем с 4 по 6 ноября — с пятницы по воскресенье.

Последний день 2022 года, 31 декабря, снова будет нерабочим, так как приходится на субботу. Что касается новогодних праздников, то, скорее всего, отдыхать будем 9 дней подряд — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно.

Согласно производственному календарю, из 365 дней 2022 года рабочих будет 247, выходных 104 и праздничных — 14.